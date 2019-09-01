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أدبي تبوك يعلن عن مسابقتين ” شعرية وفنية ” بمناسبة اليوم الوطني

أدبي تبوك يعلن عن مسابقتين ” شعرية وفنية ” بمناسبة اليوم الوطني

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أدبي تبوك يعلن عن مسابقتين ” شعرية وفنية ” بمناسبة اليوم الوطني

أدبي تبوك يعلن عن مسابقتين ” شعرية وفنية ” بمناسبة اليوم الوطني
http://almnatiq.net/?p=768621
المناطق - تبوك
أعلن نادي تبوك الأدبي إقامة مسابقتين بمناسبة اليوم الوطني للمملكة في مجال الشعر وفي الفن التشكيلي حيث اشترطت اللجنة المنظمة في المسابقة الشعرية بأن تكون القصيدة باللغة العربية الفصح, ولا تقل عن 10 أبيات ولا تزيد عن 20 بيتًا وفي شعر التفعيلة لاتقل عن عشرة أسطر  وأن يتعلق موضوع القصيدة بالوطن وتتضمن ما يشير إلى مناسبة اليوم الوطني وأن تكون من إنتاج المشارك ولم يسبق المشاركة بها أو نشرها.
واشترطت اللجنة في المسابقة الفنية أن تستوحي اللوحة التشكيلية التطورات التي تشهدها المملكة في إطار رؤية 2030م وأن تستند اللوحة على المعايير الفنية والقيم الجمالية للفن التشكيلي مع مراعاة دلالاتها الرمزية لموضوع المسابقة بالإضافة إلى أن تكون اللوحة من إنتاج المشارك ولم يسبق المشاركة بها أو نشرها.
وبينت اللجنة إلى أنه سيتم استقبال المشاركات ابتداءً من اليوم وحتى يوم الخميس الموافق 13 محرم 1441هـ  على عنوان البريد التالي:[email protected]gmail.com أو تسليمها بمقر النادي بتبوك.
ودعت اللجنة المنظمة عموم الشعراء والفنانين من أبناء المنطقة إلى المشاركة في المسابقتين الشعرية والفنية التي حددت لهما جوائز مالية.

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