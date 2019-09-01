مرور جدة يستقبل المواطنين بالورود في الشوارع والميادين مع بدء العام الدراسي الجديد

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استقبلت إدارة مرور محافظة جدة المواطنين مع بدء العام الدراسي الجديد , بالورود في مختلف شوارع وميادين المحافظة ، وسط حرصٍ على حركة وانسيابية التنقل للطلاب والطالبات إلى مدراسهم بمختلف مراحل التعليم عبر خطة تتسم بالإحكام والحفاظ على سلامة الجميع ووصولهم إلى وجهاتهم بكل راحة واطمئنان .

من جانبه أكد مدير مرور محافظة جدة العميد سليمان بن معيوض الجميعي على مجهودات المرور التي تم بذلها مع مستهل العام الدراسي الجديد ، واتخاذ كل ما يسهل تنقلات المواطنين في وقت واحدٍ ، بصحبة أبنائهم لإيصالهم إلى مدارسهم وتلافي الزحام المتوقع في ساعات الذروة في وقت خروج الطلاب والطالبات إلى مدارسهم مشيراً إلى أن اليوم الأول من بدء العام الدراسي لم يسجل أي حوادث تذكر –لا سمح الله- بل اتسمت الحركة المرورية بالانسيابية ، والتعاون مع منسوبي المرور بشكل مميز لما فيه مصلحة الجميع .

ونوه بنجاح الخطة المرورية الميدانية التي وضعها مرور محافظة جدة مع انطلاقة العام الدراسي لمراقبة حركة السير ومتابعة حركة المرور في شوارع المحافظة ، حيث انتشر رجال المرور في مختلف المواقع والمداخل والتقاطعات الرئيسة في المحافظة محملين بالورود والهدايا للطلاب والطالبات .

وأضاف أن إدارة مرور محافظة جدة تهدف في خطتها التي اعتادت على تنفيذها في كل عام للاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد وتكثيف التواجد الأمني المروري أمام المدارس لسلامة الطلاب والطالبات وضمان وصولهم إلى مدارسهم بكل يسر وسهولة ، حيث شملت الخطة الانتشار الميداني من الصباح الباكر من قبل دوريات المرور واستهدفت فك الاختناقات المرورية من خلال نشر الدوريات الراجلة والمتحركة وتعزيزها بدوريات مساندة في الأماكن الأكثر ازدحامًا والطرق المؤدية للمدارس لتسهيل حركة السير .