عام محافظ محايل المكلف يشهد انطلاقة العام الدراسي الجديد

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شهد محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي بحضور مدير التعليم منصور بن عبد الله آل شريم انطلاقة العام الجديد الدراسي الجديد 1440 / 1441 هـ ،بمدرستي صدر الكرامة والملك خالد المتوسطة.

وتجول المحافظ داخل المدارس والتقى قائدي المدارس وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

عقب ذلك القى محافظ محايل المكلف كلمة هنأ من خلالها الطلاب بالعام الدراسي الجديد، مشيراً إلى أن التعليم يعد مهما لتدريب العقل البشري، فهو يساعد العقل على كيفية التمييز بين الصواب والخطأ، واتخاذ القرار، فهو لا يقتصر فقط على تعليم الناس كيفية الإجابة على الامتحان، بل إنه أحد العوامل الهامة لتطوير العقل، منوهاً بالدعم الذي يحضى به قطاع التعليم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله -، مبيناً أن هذه الزيارة جاءت بتوجيه من سمو أمير منطقة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال في متابعة انطلاقة العام الدراسي الجديد والوقوف على استعدادات المدارس والالتقاء بالطلاب والمعلمين.

بدوره أكد مدير التعليم أن مشاركة المسؤولين في انطلاقة العام الدراسي الجديد تأتي دعماً منهم للعملية التربوية والتعليمية بما يحقق عام دارسي جاد ومتميز، وكذلك تعزيزاً لمكانة المعلم، وما سيعطيه تواجدهم من أهمية لأول يوم دراسي.

ولفت النظر إلى أن ذلك يأتي تحفيزاً للطلاب وتشجيعهم على الجد والاجتهاد والانضباط، مفيداً أن مدارس المحافظة والمراكز التابعة لها استقبلت أكثر من 85 ألف طالب وطالبة مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، منوهاً بالجهود التي يبذلها أعضاء هيئة التدريس باستقبال الطلاب وانتظامهم في أول يوم دراسي لهذا العام.