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نائب أمير الرياض يرفع الشكر للقيادة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتحويل هيئة تطوير مدينة الرياض إلى هيئة ملكية

نائب أمير الرياض يرفع الشكر للقيادة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتحويل هيئة تطوير مدينة الرياض إلى هيئة ملكية
http://almnatiq.net/?p=768653
المناطق - الرياض

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض, الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتحويل (هيئة تطوير مدينة الرياض) إلى هيئة ملكية باسم (الهيئة الملكية لمدينة الرياض) .
وأكد سموه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بهذه المناسبة أن الاهتمام المباشر والدعم السخي الذي تحظى به مدينة الرياض من القيادة , هو بهدف الارتقاء الشامل وإكمال مسيرة التطوير والتنمية وتوحيد الأهداف للرؤية الطموحة للمملكة 2030.
وأضاف: “يجسد هذا الاهتمام لخادم الحرمين الشريفين التاريخ الزاهر إبان توليه -أيده الله- إمارة منطقة الرياض لنصف قرن وتطلعه -حفظه الله- لجعل مستويات عاصمة للمملكة العربية السعودية في المصاف الأولى والثابتة والجاذبة بمتابعة مباشرة من سمو ولي العهد -حفظه الله- .
وسأل الأمير محمد بن عبدالرحمن في ختام حديثه الله عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد المباركة أمنها ورخاءها وازدهارها في ظل قيادتها الحكيمة.

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أمير الرياض يرفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة صدور الأمر الملكي بتحويل هيئة تطوير مدينة الرياض إلى هيئة ملكية

أمير الرياض يرفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة صدور الأمر الملكي بتحويل هيئة تطوير مدينة الرياض إلى هيئة ملكية

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