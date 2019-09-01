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أمير الشرقية يترأس اجتماع مجلس المنطقة العاشر بعد غد (الثلاثاء)

أمير الشرقية يترأس اجتماع مجلس المنطقة العاشر بعد غد (الثلاثاء)
http://almnatiq.net/?p=768656
الدمام - فهد المريخي
يترأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز -يحفظه الله- أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة، جلسة مجلس المنطقة الشرقية العاشرة من دور الانعقاد السابع بعد غدٍ الثلاثاء،  بقاعة الاجتماعات بديوان الإمارة
وأوضح وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة المكلف المهندس/ مشعل بن ناصر العقيل، أن المجلس في هذه الجلسة سيستعرض تقارير اللجان التابعة له، المتضمنة على عدد من الموضوعات المرفوعة من المجالس المحلية بالمحافظات والمقترحات المقدمة من المواطنين و ما توصلت إليه لجان المجلس من مرئيات حيالها.

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