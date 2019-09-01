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صحة بيشة تصدر الدليل الارشادي للتعقيم بالمراكز الصحية

صحة بيشة تصدر الدليل الارشادي للتعقيم بالمراكز الصحية
http://almnatiq.net/?p=768672
المناطق - بيشة
اعتمدت مديرية الشئون الصحية بمحافظة بيشة كتيّب الدليل الارشادي للتعقيم بمراكز الرعاية الصحية الأولية الذي أصدرته إدارة مكافحة العدوى بصحة بيشة بهدف تحسين وتطوير جودة العمل بوحدة التعقيم بالمراكز الصحية .
واحتوى الكتيّب على تعريفات التعقيم وتصنيف الآلات الجراحية ودورة إعادة التعقيم ونقطة التحضير ومراحل التنظيف والتحضير والتغليف والتطهير و التعقيم والتخزين بالاضافة الى مؤشرات جودة التعقيم ومصطلحات التعقيم والاشتراطات والمعايير لوحدة التعقيم بالمركز الصحي .

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