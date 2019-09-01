صحة بيشة تصدر الدليل الارشادي للتعقيم بالمراكز الصحية

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اعتمدت مديرية الشئون الصحية بمحافظة بيشة كتيّب الدليل الارشادي للتعقيم بمراكز الرعاية الصحية الأولية الذي أصدرته إدارة مكافحة العدوى بصحة بيشة بهدف تحسين وتطوير جودة العمل بوحدة التعقيم بالمراكز الصحية .

واحتوى الكتيّب على تعريفات التعقيم وتصنيف الآلات الجراحية ودورة إعادة التعقيم ونقطة التحضير ومراحل التنظيف والتحضير والتغليف والتطهير و التعقيم والتخزين بالاضافة الى مؤشرات جودة التعقيم ومصطلحات التعقيم والاشتراطات والمعايير لوحدة التعقيم بالمركز الصحي .