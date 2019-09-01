جمعية الكشافة تبدأ مُشاركتها بالمنتدى الكشفي العربي الرابع

شرم الشيخ - مبارك الدوسري

بدأ وفد جمعية الكشافة العربية السعودية ، المُشارك في المنتدى الكشفي العربي الرابع المُقام بالمدينة الشبابية في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية ، اليوم أولى الفعاليات بالمُشاركة في ورشة الحوار من أجل السلام التي نفذت برعاية مركز الملك عبدالله لحوار الأديان والثقافات KAICIID ، حيث تضمن برنامج اليوم الذي يسبق حفل الافتتاح القواعد العامة لورشة الحوار من أجل السلام، وتعريف الشراكة بين المركز KAICIID والمنظمة الكشفية العالمية wosm ، وفهم أسباب الصراع ، واستكشاف الأساليب المختلفة لإدارة الصراع ، وشرح لأنشطة بناء السلام المختلفة ، والتعرف على خارطة بناء السلام ، واستكشاف الهوية والثقافة كمفاهيم ، واسباب الإدراك والفهم الخاطئ، ومبادئ ومناطق الحوار والقواعد الأساسية له ، ووصف واستكشاف ماهية الشخص المحاور .

وسيتم الأفتتاح الرسمي للمنتدى الذي يقام تحت شعار ” الكشفية وأهداف التنمية المستدامة”. يوم غداً الاثنين تحت رعاية وزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية الدكتور أشرف صبحي ، بقاعة المؤتمرات بفندق تيوليب ، وبمشاركة 15 جمعية كشفية عربية ، على أن يختتم أعماله يوم الخميس القادم .