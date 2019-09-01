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وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في مركز الجنينة بمحافظة بيشة

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وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في مركز الجنينة بمحافظة بيشة

وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في مركز الجنينة بمحافظة بيشة
http://almnatiq.net/?p=768678
المناطق - بيشة

في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية، تقوم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها للرجال في مركز الجنينة بمحافظة بيشة التابعة لمنطقة عسير ابتداءً من اليوم الاحد ولمدة اسبوع.
وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات “البرنت”.
الجدير ذكره، أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تساهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات المتنقلة او الحقائب المتنقلة.

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