محافظ الخرج يدشن مدارس مرحلة الطفولة المبكرة

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دشن محافظ الخرج الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي صباح اليوم الأحد مدارس مرحلة الطفولة المبكرة بتعليم الخرج وذلك بمقر المدرسة الثامنة والثلاثون ..

بحضور مدير التعليم الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي ومساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية علي آل رشيد ومدير الإعلام والاتصال عبدالله القرني ومدير شؤون المباني المهندس لاحق العتيبي ورئيس قسم الصحة المدرسية عبدالله الطليان ..

بعدها قام المحافظ بجولة على مقر الفصول الدراسية وأطلع على ماتحتويه من وسائل تعليمية حديثة وتجهيزات فنية التي كانت في كامل جاهزيتها مع بداية أول يوم في العام الدراسي الجديد ..

ثم اتجه الوفد إلى مقر الحفل الخطابي تخلله تقديم أوبريت بعنوان ( ماأحلى الوطن ) ، تلاها كلمة مدير التعليم شكر فيها محافظ الخرج لتشريفه وتدشينه مشروع مدارس مرحلة الطفولة المبكرة ، مضيفا أنه تم تجهيز 16 مدرسة في الخرج والدلم لمدارس مرحلة الطفولة المبكرة وهذا يمثّل نتاج لجهود سابقة من إعادة تهيئة وتأهيل المدارس ، فكلمة شكرلجميع من عمل في منظومة التعليم في محافظة الخرج سواء على مدارس مرحلة الطفولة المبكرة أو على مستوى جميع المدارس بنين وبنات وهذا نابع من تحمّلهم المسؤولية وإخلاصهم وعملهم الجاد ، فنجن جميعاً مجندين لخدمة هذا الوطن ، وأضاف أن اهتمام وزارة التعليم في الطفولة يأتي من اهتمام قيادتنا الرشيدة وبلادنا في دعمها للتعليم كونه الركيزة الأساسية لبناء المجتمع وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030 .