بحضور عميد كلية التربية .. مدير التعليم بمحافظة المجمعة يدشن فصول الطفولة المبكرة

المناطق - الرياض

دشن سعادة مدير التعليم د. صالح الربيعه فصول الطفولة المبكرة في محافظة المجمعة في الروضة الخامسة بالمجمعة , وذلك بحضور د. ماجد أباحسين عميد كلية التربية بجامعة المجمعة والمساعد للشؤون التعليمية الأستاذ أحمد العبدالوهاب والمساعد للشؤون المدرسية الأستاذ فهد العوله وعدد من رؤساء الأقسام في إدارة التعليم وعدد من أولياء أمور الطلاب والطالبات .وفور وصول سعادته والضيوف قام بقص الشريط إيذنا بتدشين فصول الطفولة المبكرة ، ثم تجول في عدد من فصول الطفولة المبكرة، مستمعاً لشرح على ما تحتويه من تجهيزات ووسائل وأساليب الحديثة في التعليم , وشارك سعادته ومساعديه الطلاب والطالبات يومهم الأول .

وبين سعادة مدير التعليم أثناء تدشينه للصفوف إلى أن فصول الطفولة المبكرة تهدف إلى تطوير مرحلة الطفولة المبكرة والإرتقاء بمستوى أدائها في إحتواء الطفل، وتعديل سلوكياته مما يساعد على تحقيق تطوير منظومة التعليم، وتحسين نواتج التعلم، إضافةً إلى تطوير رياض الأطفال ورفع نسبة التحاق الأطفال , كما أشار إلى أن إدارة التعليم بالمجمعة قامت بالعمل على تهيئة فصول الطفولة المبكرة لتكون جاهزةً لاستقبال الطلاب والطالبات مع بداية العام الدراسي الجديد، وقد روعي في تجهيزها ما يتوافق مع الأسس التربوية والنفسية والعمرية والعلمية لهذه الفئة، وأن تكون جاذبة ومتوفر بها جميع المستلزمات التعليمية اللازمة والمرافق المدرسية المساندة. وأ كد أن تلك الفصول تأتي تعزيزًا لرؤية ٢٠٣٠ للتعليم في المملكة في بناء بيئة مدرسية محفزة، وجاذبة ومرغبة للتعلم.

من جانب آخر إستقبلت مدارس محافظة المجمعة صبيحة اليوم الأحد 2/1/1441هـ ، (27288) طالب وطالبة في التعليم العام وتحفيظ القرآن الكريم والتربية الخاصة وتعليم الكبار ورياض الأطفال والمدارس الأهلية ,حيث تم إعداد خطة موحدة لليوم الأول في جميع مدارس المحافظة شمل توزيع المقررات الدراسية عليهم بعد حفل إستقبال مبسط ، حيث تم توزيعها على المدارس في وقت مبكر وفق خطة رسمت لذلك. كما يتم تنفيذ الأسبوع التمهيدي للطلاب والطالبات المستجدين والمستجدات مع واقع البرنامج الذي أعد لمدة أسبوع ينفذ فيه برامج مشوقة. وقام المشرفون التربويين والمشرفات التربويات بزيارة للمدارس ورصد الملاحظات والإيجابيات وفق جدول زيارات تم إعداده لذلك.

في الوقت الذي أنهت إدارة التعليم بمحافظة المجمعة كامل استعداداتها لاستقبال الطلاب والطالبات، بما يضمن عاماً دراسياً مكتمل التجهيزات. حيث تأمين التجهيزات المدرسية كافة وفق المخصصات المالية في الميزانية ، انطلاقاً من تجهيز غرف المعلمين والمعلمات والمختبرات المدرسية والمكاتب الإدارية وتجهيز غرف مصادر التعلم وتوزيع المقررات الدراسية , وفي النقل التعليمي بلغ عدد المستفيدين في مدارس 6080 طالب وطالبة في مدارس مراكز وهجر محافظة المجمعة .