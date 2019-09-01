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وزير الخارجية يستقبل وزيرة الخارجية بمملكة السويد

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بحضور عميد كلية التربية .. مدير التعليم بمحافظة المجمعة يدشن فصول الطفولة المبكرة

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وزير الخارجية يستقبل وزيرة الخارجية بمملكة السويد

وزير الخارجية يستقبل وزيرة الخارجية بمملكة السويد
http://almnatiq.net/?p=768690
المناطق - واس

استقبل معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، بمكتبه في فرع الوزارة بمحافظة جدة، وزيرة خارجية مملكة السويد مارغو والستروم، التي تزور المملكة حاليا.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في جميع مجالات التعاون المشترك، إضافة إلى استعراض التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وعدد من القضايا الإقليمية والدولية.

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