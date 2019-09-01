وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل وزيرة الخارجية بمملكة السويد

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استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزيرة خارجية مملكة السويد مارغو والستروم، التي تزور المملكة حاليا.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتطورات المنطقة.