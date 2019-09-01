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وزارة المالية وصندوق النقد الدولي يعقدان ورشة عمل عن تغطية الأخبار الاقتصادية

وزارة المالية وصندوق النقد الدولي يعقدان ورشة عمل عن تغطية الأخبار الاقتصادية
http://almnatiq.net/?p=768709
المناطق _ الرياض

انطلقت اليوم فعاليات ورشة عمل “تغطية الأخبار الاقتصادية” التي تنظمها وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة من 2 – 4 محرم 1441هـ، الموافق 1-3 سبتمبر 2019م بمدينة الرياض بمشاركة متخصّصين في القطاع المالي وبحضور عدد من الإعلاميين والاقتصاديين وكُتاب الرأي. وأوضح وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام يعرب بن عبدالله الثنيان خلال كلمة ألقاها في افتتاح أعمال اليوم الأول أنّ تنظيم هذه الورشة يأتي امتداداً للأنشطة والفعاليات التي تنظمها الوزارة في إطار تعزيز الشراكة والمعرفة مع الإعلاميين وكتّاب الرأي، مشيراً إلى أنّ هذه الورشة بمثابة دورة تدريبية متخصّصة في مجال تغطية الأخبار الاقتصادية والمالية بهدف تنمية مهارات التحليل والكتابة الصحفية من خلال التطرق إلى موضوعات وتقارير محلية ودولية متخصّصة وراهنة.
وتناول وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام مسيرة الوزارة في رحلة الشفافية التي هي أحد قيم الوزارة وذلك انطلاقاً من نشر التقارير الربعية للميزانية العامة للدولة والبيان التمهيدي، وصولاً إلى عقد ملتقى الميزانية، مؤكداً حرص وزارة المالية على تعزيز الشراكة مع الإعلام والإعلاميين الذين يسهمون في نشر هذه التقارير وتسهيل المصطلحات المالية وإيصالها للفئات المستهدفة بالشكل المناسب للوصول إلى أحد أهداف الوزارة الإستراتيجية المتمثل في تعزيز إدارة التغيير والتواصل، مؤكداً أن هذه الورشة تأتي كجزء من التعاون المشترك بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي من خلال تنظيم الندوات والمحاضرات وورش العمل، بالإضافة لمشاورات المادة الرابعة.

 

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