أمانة عسير تفتح مظاريف وعطاءات عدة مشاريع استثمارية بأبها

المناطق _ عسير

فتحت أمانة منطقة عسير الأسبوع الماضي مظاريف لعدد من الفرص الاستثمارية في مدينة أبها وذلك بحضور المستثمرين المتقدمين بعطاءاتهم للفوز بالفرص الاستثمارية المتاحة.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن لجنة فتح المظاريف قد فتحت مظاريف 3 فرص استثمارية بحضور المستثمرين وبشكل علني والإعلان عن قيمة العطاء المقدم والتأكد من اكتمال جميع الشروط ومن بينها الضمان البنكي والترخيص المناسب للنشاط وغيرها من الاشتراطات الأخرى .

و التي اشتملت على أنشطة تجارية طويلة الأجل، وسيجري العمل على استكمال إجراءات الترسية خلال الأيام القادمة لكي يبدأ العمل بها فعلياً ليستفيد أهالي المنطقة من خدماتها.

مشيرا الى أن هذه الفرص تأتي ضمن برنامج استثماري متكامل تطرحه الأمانة للعام الحالي و الذي يشمل جملة من الاستثمارات المعززة للخدمات البلدية، وذلك سعياً من الأمانة للتوسع في مشروعاتها وجذب المزيد من المستثمرين للمنطقة خلال الفترة المقبلة، لمواكبة رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول البلدي المنبثق عن برنامج التحول الوطني 2020.

الجدير بالذكر فإن قيمة المشاريع التي تم فتح مظاريفها تجاوزت 2 مليون ريال ، علما بان الأمانة و بلدياتها قد طرحت خلال العام الحالي اكثر من 588 فرصة استثمارية عبر منصة فرص كما استحدثت مؤخراً مقراً لمركز رجال الاعمال تم تدشينه من سمو امير المنطقة إيماناً من الامانة بأهمية جذب المستثمرين وتقديم كافة الخدمات لهم بكل يسر وسهولة .