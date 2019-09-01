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1106 نزلاء من سجون منطقة مكة المكرمة يتوجهون للمقاعد الدراسية للعام الحالي

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1106 نزلاء من سجون منطقة مكة المكرمة يتوجهون للمقاعد الدراسية للعام الحالي

1106 نزلاء من سجون منطقة مكة المكرمة يتوجهون للمقاعد الدراسية للعام الحالي
http://almnatiq.net/?p=768724
المناطق _ مكة المكرمة

توجّه نحو 1106 نزلاء من سجون منطقة مكة المكرمة للمقاعد الدراسية داخل الإصلاحيات والسجون لاستكمال تعليمهم، وذلك بمختلف مراحل التعليم العام في الفصل الدراسي الأول للعام الحالي.
وأوضح مدير سجون منطقة مكة المكرمة اللواء ماجد بن بندر الدويش أنّ عدد النزلاء الملتحقين ببرامج التدريب التقني والمهني يبلغ أكثر من 611 نزيلًا بمختلف التخصصات.
وأشار الدويش إلى أنّ التنسيق جار ٍ بين سجون منطقة مكة المكرمة وجامعات( أم القرى والملك عبدالعزيز وجدة والطائف) لتفعيل عقود الاتفاقات الموقّعة مؤخراً حول منح فرصة إكمال برامج الدبلوم لـ 600 نزيل.

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