جدد تحذيراته من التواجد في مجاري الأودية والسيول الدفاع المدني : إنتشال مواطن غريق بمستنقع مياه في وادي لجب بالريث

الريث _ فضة عطيف

أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى عبدالله القحطاني انه وردنا بلاغ غرق شخص بوادي لجب بمحافظة الريث وعند الوصول للموقع اتضح ان الحادث عبارة غرق مواطن يبلغ من العمر ٢٤ سنة بمستنقع للمياه بمنطقة وعره التضاريس وبعيده عن مدخل الوادي حيث تم نقل الفرق اللازمة للموقع والبدء بعمليات البحث في المستنقع .

مشيرا الى انه تم العثور على الغريق وانتشال جثته من المستنقع بواسطة الغواصين ونقلها في الوادي بمساعدة المواطنين ثم لمستشفى الريث العام

وحذر القحطاني من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول ومزاولة السباحه في اماكن تجمعات مياه الامطار وعدم عبور مجاري الأودية أثناء جريان السيول كما شدد على ضرورة اتباع ارشادات وتعليمات السلامة في هذه الحالات.

متمنيا السلامة للجميع.