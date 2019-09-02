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تركي آل الشيخ يطلق مسابقة “الفاروق” في تحديات السباحة والرماية وركوب الخيل

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تركي آل الشيخ يطلق مسابقة “الفاروق” في تحديات السباحة والرماية وركوب الخيل

تركي آل الشيخ يطلق مسابقة “الفاروق” في تحديات السباحة والرماية وركوب الخيل
http://almnatiq.net/?p=768743
المناطق _ الرياض

أعلن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ عن إطلاق مسابقة الفاروق وهي إحدى مبادرات الهيئة التي تهدف إلى إحياء وصية الخليفة الراشد عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – حينما قال :”علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل”.
وتأتي هذه المسابقة تحفيزاً للمواطنين الهواة على المشاركة بمهاراتهم في السباحة الحرة والرماية بالقوس والسهم والفروسية للمنافسة والفوز بجوائز يصل مجموعها إلى أكثر من نصف مليون ريال لكل تحدي.
​وتتكون المسابقة من أربع مراحل، الأولى التي أطلقت اليوم وتستمر حتى الـ 15 من شهر أكتوبر المقبل، ويتم فيها استقبال المشاركات بالتسجيل في أحد التحديات المطروحة، أما المرحلة الثانية ففيها يتم استبعاد المشاركات التي لاتنطبق عليها معايير المشاركة والتسجيل وتبدأ من 16 أكتوبر حتى 14 نوفمبر.
وتعنى المرحلة الثالثة بالأداء الحي والتحكيم وتبدأ من 15 نوفمبر ولمدة عشرة أيام، يستعرض فيها المرشحون مهاراتهم في منافسة تفاعلية بحضور عدد من المحكمين في كل تحدي لتقييم أدائهم.
وختاماً مرحلة إعلان الفائزين في الـ 25 من نوفمبر حيث سيعلن عن جميع الفائزين في التحديات الثلاثة, فيما ستكون النصف مليون ريال موزعة على الـ 10 الفائزين في كل تحدي على النحو التالي: المركز الأول 100 ألف ريال، المركز الثاني 50 ألف ريال، المركز الثالث 25 ألف ريال، المركز الرابع 6 آلاف ريال، المركز الخامس 5 آلاف ريال، ومن المركز السابع إلى العاشر 2500 ريال.
​وللمشاركة في التحديات والاطلاع على الشروط وتفاصيل إضافية عن المسابقة زيارة الموقع الإلكتروني المخصص لها https://alfarooqawards.com/، أو متابعة حساب المسابقة على “تويتر” [email protected]
​يذكر أن معالي الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، سبق وأن أعلن عن إقامة المسابقة في مؤتمر إطلاق الإستراتيجية العامة للهيئة خلال شهر يناير الماضي، إضافة إلى العديد من المنافسات والفعاليات المميزة.

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