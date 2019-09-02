“تعليم الليث”: إنطلاقة جادة وبداية طموحة لـ٣٤ ألف طالب وطالبة

مكة المكرمة _ عادل الزهراني

استقبلت مدارس إدارة التعليم بمحافظة الليث اليوم (الأحد)، ٣٤ ألف طالب وطالبة من أبناء وبنات المحافظة وقراها ومكاتب التعليم التابعة لها، مع بداية العام الدراسي الجديد ١٤٤٠هـ / ١٤٤١هـ ، وبدأ قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات يومهم الدراسي باستقبال الطلاب والطالبات في مشهد تربوي مؤثر، يؤكد على أهمية دور المؤسسات التعليمية وسمو رسالتها في رعاية وتربية وتعليم أبناء وبنات الوطن من خلال مدهم بالعلوم النافعة والقيم، والمهارات والخبرات اللازمة، وإعدادهم لمستقبل حافل بالنجاح والعطاء والجد والمثابرة.

وأكد مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، والذي تواجد ميدانيا وشارك في استقبال طلاب مدرسة طفيل الابتدائية شمال المحافظة ، أن انطلاقة الدراسة كانت جادة ومتميزة ومنضبطة وناجحة، ولم تسجل أي حالات تأخر أو غياب ملفت بين أوساط الطلاب والطالبات في عموم مدارس المحافظة، مشيراً إلى نجاح خطط استقبال الطلاب والطالبات وسط منظومة متكاملة من الخدمات التربوية والتعليمية التي سخرتها الإدارة لانطلاقة العام الدراسي بكل نجاح .

وأشاد بالفعاليات والبرامج التي نفذتها المدارس التي تهدف إلى جذب الطلاب والطالبات للدوام المدرسي بعد العودة من الإجازة، وإيجاد نوع من التجديد والتطوير داخل البيئة المدرسية بما ينسجم مع الأهداف التربوية والتعليمية للمدرسة ، وتحقيق الدافعية نحو التعليم والتعلم .

كما أوضح ” الحازمي ” إلى أن الإدارة نظمت حزمة من الجولات الإشرافية شارك في تنفيذها قيادات الإدارة بقطاعي البنين والبنات؟بالإضافة إلى أكثر من ٢٠٠ مشرفا تربويا ومشرفة تربوية لدعم قادة وقائدات المدارس والوقوف على سير بداية الدراسة، ورفع التقارير الإشرافية اللازمة وتذليل الصعوبات ومعالجة المعوقات إن وجدت.

وأثنى على تفاعل المدارس مع الحملة الإعلامية التي أطلقها إدارة الإعلام التربوي لبداية العام الدراسي لتعزيز الدافعية نحو المدرسة ، ولإبراز أفضل الممارسات المتميزة التي تقوم بتنفيذها المدارس، بالإضافة إلى التعريف بدور الشراكة بين المدرسة والأسرة لتنمية الشعور بالمسؤولية لدى الأبناء والبنات، وحثهم على المحافظة على الدوام والانضباط.

وعلى صعيد آخر انطلقت في المدارس الابتدائية ومدارس الطفولة المبكرة فعاليات برنامج الأسبوع التمهيدي للطلاب المستجدين والطالبات المستجدات بالصف الأول الابتدائي، بمشاركة المعلمين والمعلمات وأولياء أمورهم ، حيث أقيمت لهم العديد من البرامج والمسابقات الترفيهية والحركية،وتم توزيع الهدايا التشجيعية عليهم.