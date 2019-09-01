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العام الدراسي ينطلق في مدارس تبوك بشعار “معاً نبدأ”

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العام الدراسي ينطلق في مدارس تبوك بشعار “معاً نبدأ”

العام الدراسي ينطلق في مدارس تبوك بشعار “معاً نبدأ”
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المناطق _ تبوك
استهل أكثر من 200 ألف طالب وطالبة صباح اليوم بمدارس التعليم العام بالمنطقة عامهم الدراسي الجديد 1441هـ وسط منظومة تعليمية متكاملة من الاستعدادات التي اشتملت على عدد من الفعاليات الإرشادية والتثقيفية لإعداد الطلاب والطالبات.
وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم حسين العُمري خلال زيارته لعدد من مدارس المنطقة وتدشينه بداية العام الدراسي والأسبوع التمهيدي أن الإدارة هيأت البيئة المناسبة والجاذبة ووسائل الراحة للطلاب من خلال الحملات التوعوية وتفعيل البرامج التربوية وتوزيع المقررات الدراسية واستكمال التجهيزات المدرسية معرباً عن سعادته بما شاهده من استعدادات وجاهزية الميدان التربوي بالمنطقة وتسخير كوادرها البشرية وتجھيزاتھا التربوية والتعليمية لاستقبال الطلاب والطالبات في أول أيام العام الدراسي كبداية جادة ترسخ أهمية الانضباط في نفوس الطلاب والطالبات للانطلاق في تحصيلهم الدراسي بهمة ونشاط .
وأهاب مدير التعليم بقادة المدارس ومعلميها ومعلماتها بناء جسور التواصل والتكامل والتعاون بين المنزل والمدرسة بما يعزز التعاون على تذليل العقبات وحل الاشكاليات التي قد تواجه الطلاب والطالبات وسرعة التعاون لمعالجتها عبر طرق تربوية وأساليب علمية داعياً أولياء أمور الطلاب إلى الحرص على التواصل مع المرشدين في المدارس وتكوين الاتجاهات الإيجابية وتعزيزها في نفوس الطلاب والطالبات تجاه مدارسهم والمتابعة الحثيثة لانضباطهم سعياً لتحقيق أفضل النتائج على مستوى التحصيل الدراسي والتربوي.
وكانت المدارس قد استكملت الاستعدادات من خلال إعداد جداول الحصص الدراسية، وكشوف الطلاب والطالبات وتوزيع المقررات الدراسية وتوزيع الطلاب على الفصول الدراسية  ووضع لافتات ترحيبية بالطلاب وأولياء أمورهم في ظل خطة إشرافية بهدف ضمان بداية متميزة للعام الدراسي الجديد.

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