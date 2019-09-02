جامعة أم القرى تشرع أبوابها لـ 13201 مستجد ومستجدة في العام الجديد

مكة المكرمة _ عادل الزهراني

تشرع جامعة أم القرى أبوابها صباح اليوم الاثنين لاستقبال الدفعة الأولى من الطلاب المستجدين البالغ عددهم 13201 طالب وطالبة مع بداية العام الدراسي الجديد 1441

وسيبدأ الطلاب المستجدون عامهم الجديد بالمشاركة في ملتقى (انطلاقة واثقة) الذي أعدته الجامعة ليكون بوابة للطلاب الجدد للتعرف على الخدمات الجامعية وعلى حقوقهم وواجباتهم.

وبلغ عدد الطلاب المستجدين في الجامعة للعام الدراسي الجديد 7200 طالبا من 19 كلية، فيما بلغت عدد الطالبات 6001 طالبة من 18 كلية، حيث سيتم إستقبالهم في الملتقى على مدى ثلاثة أيام تبدأ من صباح يوم غد الاثنين وتنتهي مساء الأربعاء، بحيث خصصت الفترة الصباحية للطلاب ، والفترة المسائية للطالبات.

وسيتم في اليوم الأول استقبال 2400 طالبا منضمين لـ 7 كليات من:

كلية التصاميم

كلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات

كلية العلوم الاقتصادية المالية الإسلامية

معهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الكلية الجامعية بالجموم

كلية اللغة العربية وآدابها،

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية.

وفي الفترة المسائية سيتم استقبال 1985 طالبة

من 6 كليات من :

كلية العلوم الاقتصادية والمالية الإسلامية

كلية العلوم التطبيقية

الكلية الجامعية بالجموم

كلية إدارة الأعمال

كلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات

كلية المجتمع.

وخصصت الجامعة 5 ساعات للطلاب صباحا ومثلها للطالبات مساءا للاطلاع على ما يقدمه ملتقى (انطلاقة واثقة) في يومه الأول

ويؤكد عميد شؤون الطلاب الدكتور عمر سنبل على أهمية تهيئة الجامعة لاستقبال الطلاب المستجدين في العام الجديد من خلال مجموعة من البرامج والفعاليات المصاحبة التي تسهم في كسر حاجز الرهبة لدى بعض الطلاب والطالبات

مشدداً على أهمية الاستفادة من الملتقى، ومما يقدمه للطلاب والطالبات، مشيرا إلى أن الملتقى يحظى بإهتمام من قبل معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن عمر بافيل ، ومتابعة من وكيل الجامعة للشؤون التعليمية سعادة الدكتور عبدالعزيز بن رشاد سروجي