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رئيس بلدية الخفجي يتفقد المشاريع التنموية بالمحافظة

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رئيس بلدية الخفجي يتفقد المشاريع التنموية بالمحافظة

رئيس بلدية الخفجي يتفقد المشاريع التنموية بالمحافظة
http://almnatiq.net/?p=768769
المناطق _ الخفجي

يواصل رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني، جولاته التفقدية للمشاريع التنموية التي تنفذها البلدية في المحافظة، حيث تفقد مؤخراً المشاريع  القائمة التي يتم العمل عليها حاليا، و التي من ضمنها مشروع سفلته وأرصفة وإنارة للخفجي والقرى التابعة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني بأن الجولة الميدانية التفقدية على المشاريع التي يتم العمل عليها الآن للاطلاع المباشر والتأكد من سير العمل وتذليل أي عقبات إن وجدت، وشملت الجولة أعمال السفلتة على امتداد طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز، وطريق الملك سلمان بن عبدالعزيز وطريق الملك سعود بن عبدالعزيز, مشيرا الى أن البلدية تقوم أيضا  بطلاء المطبات الإسفلتية بشوارع المحافظة، لافتا الى أن ذلك يأتي سعياً لجهود البلدية لإظهار الشكل الجمالي للمحافظة .

وقال بأن أعمال المشاريع بالمحافظة والمراكز التابعة لها تسير بالشكل الصحيح وسيتم الاستفادة منها بأقرب وقت وأن البلدية تعمل جاهده لتطوير المحافظة والمراكز التابعة لها، داعيا المواطنين والمقيمين بالمحافظة للاستفادة من خدمات البلدية، وكذلك المحافظة على الممتلكات العامة.

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