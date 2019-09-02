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أمانة عسير و بلدياتها تستعيد أكثر من 2 مليون م2
http://almnatiq.net/?p=768775
المناطق _ عسير

نفذت أمانة منطقة عسير  و بلدياتها التابعة أعمال إزالة لتعديات ومبانٍ عشوائية غير مرخصة شيدت على أراضٍ تتجاوز مساحتها 2 مليون م2 في نحو 8 مواقع متفرقة بالمنطقة .

وأوضح امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن الأمانة قد اتخذت حيال تلك التجاوزات الإجراءات النظامية المعمول بها فورا ً .

وأشار إلى أن التعديات شملت إقامة مباني مخالفة و أحواش غير نظامية و غير من التجاوزات التي تضر بسكان المنطقة و السلامة البيئية المحيطة بها .

منبها بأن أعمال إزالة التعديات استغرقت قرابة 4 أيام ، وأسهمت مختلف الإدارات المعنية بأمانة منطقة عسير وبلدياتها  في أعمال الازالة .

الجدير بالذكر فإن أعمال الازالة جاءت وفق توجيهات أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي ، و  التي تنص بسرعة التعامل مع الاحداثات ، و إزالتها فور ا ، و من ثم التأكد من عدم عودة المحدثين إلى المواقع مره أخرى ، من خلال تكثيف الجولات الرقابية على جميع المواقع بمنطقة عسير كافة .

مؤكدا بأن الاحداثات التي تطال الأراضي الحكومية من قبل المعتدين ، تعتبر من أهم العوامل المعطلة للتنمية في المنطقة ، لافتاً إلى أن الأمانة ستتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة حيال ذلك.

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