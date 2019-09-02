إنتظام 280 ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة بتعليم عسير

المناطق _ عسير

انتظم صباح اليوم الأحد أكثر من 280 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية في 1300 مدرسة للبنين والبنات التابعة لتعليم منطقة عسير وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتجهيزات في المدارس .

وكان مدير عام التعليم في المنطقة الأستاذ سعد الجوني ، قد وقف على سير الدراسة في عدد من المدارس ، فيما أكد أن الإدارة العامة بمختلف أقسامها ومكاتبها سخرت كافة الإمكانات لانطلاقة جادة للعام الدراسي الحالي ، من خلال توفير بيئة تعلمية مناسبة للطلاب والطالبات ومعلميهم في جميع المراحل لاسيما مرحلة الطفولة المبكرة .

ولفت الجوني إلى أن الإدارة بالشراكة مع قادة وقائدات المدارس أنهت توزيع أكثر من 3 ملايين نسخة من المقررات الدراسية على جميع المدارس في وقت مبكر ،فيما روعي قبل انطلاق الدراسة التأكد من جميع وسائل السلامة في الميدان التعليمي ، إضافة إلى انطلاق 1150 حفالة مدرسية في مختلف قطاعات المنطقة وفق معايير عالية الجودة لضمان سلامة وراحة أـكثر من 48ألف مستفيد ومستفيدة من خدمات النقل المدرسي إضافة إلى انطلاق العمل في 60 مدرسة للطفولة المبكرة تضم 126 فصلا دراسيا .

وأضاف الجوني، أنه تم تعزيز الميدان ودعمه من خلال زيارات ميدانية للقيادات التعليمية على مستوى الإدارة ومديري ومديرات المكاتب وأكثر من 400 مشرف ومشرفة لمتابعة انتظام الدارسة في المدارس ، والوقوف على سير العمل، ورصد المعوقات، ووضع الحلول اللازمة لذلك .

وكانت الإدارة أتمت خلال الأسبوعين الماضيين توجيه وتدريب 114 معلما ومعلمة من المعلمين الجدد ، إضافة إلى تدريب 800 من قادة وقائدة المدارس والمشرفين والمشرفات ، ضمن خطط الاستعداد