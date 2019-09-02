“دوريان”‭ ‬يتحول إلى إعصار مدمر وخطير.. وتحذير من الأسوأ

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المناطق - وكالات

تحول إعصار دوريان إلى إعصار من الفئة الخامسة الخطيرة مع اقترابه من جزر البهاما، الأحد، ومن المتوقع أن يجتاح الجزر لمدة يومين، تصاحبه أمطار غزيرة وأمواج عالية ورياح مدمرة، قبل أن يتوجه صوب البر الأميركي.

وطلب رئيس وزراء جزر الباهاما هوبرت مينيس من سكان أباكو وباهاما الكبرى التوجه إلى الجزيرة الرئيسية لتجنب عاصفة “مدمرة وخطيرة”.

وقال مينيس، في مؤتمر صحفي: “أريدكم أن تتذكروا أنه يمكنكم تعويض منازلكم وبيوتكم والمباني، بينما لا يمكن تعويض أرواحكم”. وأضاف أن 73 ألف شخص، و21 ألف منزل معرضين لخطر الإعصار.

وقال المركز الوطني للأعاصير، الذي يتخذ من ميامي مقرا له، إن دوريان محمل حاليا برياح، تصل سرعتها إلى 260 كيلومترا في الساعة، في وقت مبكر الأحد، ويقع على مسافة نحو 55 كيلومترا شرقي أباكو.

وبعد اجتياحه لجزر الباهاما، من المتوقع أن يغير الإعصار اتجاهه إلى الشمال الغربي صوب فلوريدا، ورفع المركز الوطني للأعاصير تحذيره، الأحد، من عاصفة مدارية في أنحاء من الساحل الشرقي للولاية.

وطلبت سلطات المدن في فلوريدا من السكان البقاء في حالة تأهب، على الرغم من التوقعات بأن دوريان قد لا يجتاح الولاية، حيث تم إصدار تحذير من العاصفة المدارية لساحلها الجنوبي المطل على المحيط الأطلسي.

ورفعت المجتمعات المحلية شمالي فلوريدا في جورجيا وساوث كارولاينا درجة التأهب، إذ ملأ السكان أكياس الرمال، بينما اختبرت السلطات البنية التحتية، وقامت بتدريبات على مكافحة الإعصار.

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