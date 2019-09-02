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رئيس دولة أوروبية مطلوب للمحاكمة.. ورئيسة الوزراء تلاحقه

رئيس دولة أوروبية مطلوب للمحاكمة.. ورئيسة الوزراء تلاحقه
http://almnatiq.net/?p=768798
المناطق - وكالات

أعلنت رئيسة الوزراء الرومانية فيوريكا دانسيلا أنها ستقاضي أمام المحكمة الدستورية، رئيس الجمهورية اليميني كلاوس يوهانيس، الذي اتهم حكومتها “بالفساد” ويرفض الموافقة على تعيين وزراء جدد.

وقالت دانسيلا أمام عدد من الصحفيين وكوادر في حزبها في كونستانتا الواقعة على البحر الأسود: “سنذهب إلى القضاء”.

وأضافت أن “إطلاق الصفات سهل، لكن يجب أن تكون لديه أدلة (…) إذا لم يتم تعيين الوزراء، سنذهب إلى المحكمة الدستورية”.

وكان تحالف الليبراليين والديمقراطيين (يسار الوسط) تخلى عن دانسيلا بانسحابه من الحكومة. وهي تريد تعيين وزراء جدد من حزبها في مكان الوزراء المستقيلين قبل أن تحاول الحصول على ثقة البرلمان.

لكن الرئيس رفض كل مقترحاتها، وتحدث عن “الازدراء للرومانيين في معاملة الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتحالف الليبراليين واليسار”.

وقال: “هذا يجب ألا يفاجئ أحدا، بل بالعكس إنه النتيجة المنطقية لسنتين ونصف السنة من الحكم الفوضوي وغير المؤهل والفاسد”.

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