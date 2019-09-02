74 مليار ريال تدفقات أجنبية للأسهم السعودية خلال 2019

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جذب الانضمام لمؤشرات الأسواق الناشئة حتى الآن، تدفقات أجنبية (مشتريات صافية) بنحو 74 مليار ريال (19.7 مليار دولار) للأسهم السعودية منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية آب (أغسطس) الماضي، وذلك بعد مشتريات إجمالية بـ 178 مليار ريال، مقابل مبيعات بنحو 104 مليارات ريال.

ووفقا لصحيفة “الاقتصادية”، فإن حصة المستثمرين الأجانب في السوق السعودية قفزت بنهاية الشهر الماضي، إلى أعلى مستوياتها تاريخيا عند 8.33 في المائة بقيمة سوقية 158.5 مليار ريال، فيما بلغت القيمة السوقية للأسهم المحلية إجمالا نحو 1.9 تريليون ريال في التاريخ ذاته.

وارتفعت القيمة السوقية لملكية الأجانب بقيمة 71.7 مليار ريال في الفترة نفسها، وذلك بعد أن كانت 86.8 مليار ريال في نهاية 2018.

وفي الفترة ذاتها، زادت القيمة السوقية لملكية الأجانب 82.5 في المائة بالتزامن مع ارتفاع القيمة السوقية الإجمالية للسوق 2.4 في المائة (43.9 مليار ريال) ومؤشر “تاسي” 2.5 في المائة (193 نقطة)، إضافة إلى زيادة مشترياتهم في الأسهم السعودية.

وواصل المستثمرون الأجانب تسجيل مشتريات صافية في الأسهم السعودية آخر تسعة أشهر على التوالي عبر اقتناصهم الفرص الاستثمارية في السوق قبل وبعد ترقية “فوتسي” و”ستاندرد آند بورز” و”مورجان ستانلي”.