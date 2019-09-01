االكلية التقنية ببلجرشي تستقبل 70 متدرباً للفصل التدريبي الأول

المناطق-الباحة

استقبلت الكلية التقنية ببلجرشي 70متدربًا من المستجدين اللذين تم قبولهم للفصل التدريبي الأول من العام الحالي 1440/1441هـ وذلك بقاعة التطوير والتدريب بالكلية من خلال إعداد برنامجاً خاصاً لتهيئة المتدربين .

وقد بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية لمشرف الكلية المهندس مشعل بن شباب الزهراني رحب فيها بالمتدربين الملتحقين بالكلية وحثهم على الجد والاجتهاد والاستغلال الأمثل لتجهيزات وإمكانيات الكلية ، داعيا المتدربين إلى عدم التردد في السؤال عن أي غموض سواءً في أنظمة الكلية أو ما يتعلق بتدريبهم من خلال الإدارات المساندة للتدريب أو من خلال أقسامهم ومدربيهم.

وأوضح الزهراني دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمجال التدريب ودورها في بناء المتدرب السعودي فنياً ومهنياً التي مكنته من المشاركة في التنمية الشاملة للمملكة كعنصر هام ومنتج

بعد ذلك قدم المدرب / محمد عبدالحكيم ، والمدرب / صالح سعود ،شرحًا عن الخدمات التي يتمتع بها المتدربين المنتسبين للكلية للاستفادة منها والوعي الكامل بأنظمة الكلية واللوائح التدريبية المعتمدة وساعات التدريب والجداول ورفع المعدل والانسحاب الفصلي وغيرها من المصطلحات التدريبية المهمة ، مبينًا طريقة التسجيل والخدمات التي تقدم على موقع رايات ليكون المتدرب على صلة دائمة بالمقررات التدريبية وكل ما يستجد في التدريب.

وفي نهاية اللقاء تم توزيع منشورات بأنظمة ولوائح الكلية ، بعد ذلك تم اصطحاب المتدربين في جولة تعريفية داخل الأقسام والقاعات التدريبية ومرافق الكلية وتناول الجميع طعام الإفطار