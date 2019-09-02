مدير جامعة الملك خالد يصدر عددًا من قرارات التكليف

الماطق - عسير

أصدر معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي عددًا من قرارات التكليف بأعمال أكاديمية إدارية، وشملت القرارات التي تمثل الدفعة الثانية في العام الجامعي 1440 / 1441هـ :

تمديد تكليف الدكتور عبدالعزيز إبراهيم الفقيه عميدًا لكلية العلوم والآداب بمحافظة تنومة، وتمديد تكليف الدكتور يحيى عبدالله الشريف عميدًا لكلية العلوم الإنسانية، وتمديد تكليف الدكتورة شادية حمود الشهراني مساعدةً لعميد كلية التمريض بخميس مشيط شطر الطالبات، وتمديد تكليف الدكتورة سارة علي الشهري مساعدةً لعميد كلية الطب شطر الطالبات، وتمديد تكليف الدكتورة عائشة مريع عسيري مساعدةً لعميد كلية التربية شطر الطالبات، وتكليف الدكتور ماجد سعد آل فائع وكيلًا للدراسات العليا والبحث العلمي بكلية العلوم الطبية التطبيقية بأبها، وتمديد تكليف الدكتور إسماعيل محمد جالية وكيلًا لكلية الطب للتطوير والجودة، وتكليف الدكتور ناصر عبدالله الشهراني وكيلاً لكلية التربية للشؤون الأكاديمية، وتكليف الدكتور عبدالعزيز سعد دعجم وكيلاً لكلية العلوم للدراسات العليا والبحث العلمي، وتكليف الدكتور عايض عبدالله شاطي وكيلًا لكلية الطب للشؤون الأكاديمية، وتكليف الدكتورة حصة محمد آل ملوذ وكيلةً لعمادة التطوير الأكاديمي والجودة شطر الطالبات، وتكليف الدكتورة فاطمة مرعي القرني وكيلةً لكلية العلوم والآداب بخميس مشيط، وتمديد تكليف الدكتور فقيه عبده الربعي مشرفًا على الخطة الاستراتيجية للجامعة، وتكليف الدكتور علي عيسى عنقي مشرفًا على وحدة أبحاث الطاقة والموارد المائية.

كما تضمنت القرارات الإدارية تكليف عدد من أعضاء وعضوات هيئة التدريس رؤساء للأقسام ومشرفات على الأقسام في كليات الجامعة، شملت: تمديد تكليف الدكتور عبدالعزيز عوض العمري رئيسًا لقسم التعليم الطبي بكلية الطب، وتكليف الدكتور علي محمد آل سهيل رئيسًا لقسم صحة الطفل بكلية الطب، وتكليف الدكتور علي مسفر آل بسام رئيسًا لقسم الصيدلانيات بكلية الصيدلة، وتكليف الدكتور عايض عوض بن درع رئيسًا لقسم علوم المختبرات الإكلينيكية بكلية العلوم الطبية التطبيقية بأبها، وتمديد تكليف الدكتورة حليمة إبراهيم السعيدي مشرفةً على قسم الفيزياء بكلية العلوم شطر الطالبات، وتكليف الدكتورة حنان محمد آل هيضة مشرفةً على قسم الإدارة والإشراف التربوي بكلية التربية.

وقد هنأ معالي مدير الجامعة المكلفين، داعيًا لهم بالتوفيق، وحاثًّا الجميع على مضاعفة الجهود.