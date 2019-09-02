غرفة أبها تواصل إستعداداتها لمعرض أبها للسيارات2019

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بمشاركة عدد من الشركات المحلية والعالمية ،تواصل غرفة أبها إستعداداتها لإقامة معرض أبها للسيارات والمعدات 2019 ، خلال الفترة من 23 إلى 26 أكتوبر 2019 م بمركز الأمير سلطان الحضاري …

من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة غرفة أبها الأستاذ / حسن بن معجب الحويزي إلى أن معرض أبها للسيارات والمعدات 2019 في أبها يقام لأول مرة نظراً لما تتمتع به المنطقة الجنوبية من فرص جاذبة للمهتمين والمختصين بعالم السيارات والدراجات النارية والخدمات المساندة وكذلك فرصة للإطلاع على أحدث ما توصلت إلى صناعة السيارات وعلى الفعاليات المصاحبة للمعرض ، يتابع قائلاً : تأتي أهمية هذا المعرض كونه أكبر تجمع لوكالات السيارات وقطع الغيار وشركات التأمين وشركات التمويل، بالإضافة إلى حضور المتخصصون والمهتمون بعالم السيارات، مما يتيح الفرصة لجميع الشركات العالمية لعرض أحدث الموديلات والمنتجات والمعدات،حيث يستهدف المعرض كافة أطياف المجتمع ،و يعد المعرض نقطة اتصال مباشرة بين جميع الجهات المشاركة والجمهور، مما يدعم الاقتصاد الوطني من خلال دعم المنتجات الوطنية، ومشاركتها في المعرض تحت سقف واحد، وهو ما يتوافق وينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، مشدداً على أن غرفة أبها تسعى من خلال تنظيم هذا المعرض إلى إقرار الاحتياجات الاقتصادية والاستثمارية للمنطقة من كافة النواحي بمنطقة عسير.

في نفس الإطار أكد المدير التنفيذي للشركة المنفذة الأستاذ / صالح الغامدي للمعرض أن غرفة أبها بالتعاون مع الشركة المنفذة لمعرض أبها للسيارات2019 يسعيان في دورته الأولى إلى تنشيط السياحة وتفعيل النشاط الاقتصادي بالمنطقة من خلال جذب الاستثمارات وتوطيد اهتمام الشركات الكبرى وبناء علاقات شراكة استراتيجية معها تكون نتيجتها سلسلة من المشاريع التنموية ليكون الحدث الأبرز من نوعه على مستوى عسير بالمساهمة المباشرة وغير المباشرة في تكوين منظومة متكاملة ومحفزة للحراك الاقتصادي والسياحي للمنطقة. مضيفا يتضمن المعرض عدة فعاليات منها : ورش عمل ومحاضرات تثقيفية عن القيادة الآمنة ، وتجربة قيادة أحدث الموديلات في الساحة الخارجية للمعرض ، كما سيتم اتاحة الفرصة للشركات المشاركة لتقديم عروضها للحضور وستعرض سيارات الزمن الماضي الجميل ، وسيتم تنظيم ندوات عن قيادة المرأة ومحاضرات عن السلامة المرورية ..

جدير بالذكر أن غرفة أبها بالتعاون مع الشركة المنفذة سيتم تدشين موقعاً ألكترونيا خاص معرض أبها للسيارات2019 ، يتضمن الموقع العديد من الملفات الهامة التي تعبر عن أهمية المعرض بالنسبة للراغبين في الاشتراك به من الشركات المحلية والعالمية ويوضح الموقع نبذة عن ” المعرض ، كما يقدم الخدمات الإلكترونية الحديثة المتكاملة ، ويشير إلى أن المعرض يعتبر رافداً من روافد اقتصاد المنطقة بمساعدة الخبرات والكوادر الكفؤة، في مسعى للارتقاء بالمنتجات السيارات والمعدات إلى مستويات الجودة بالمعايير العالمية المتعارف عليها، بما يخدم الأهداف والمحتوى التي رسخته رؤية المملكة 2030م.

هذا ويمكن للشركات المهتمة والراعية التسجيل للمشاركة والرعاية عن طريق الموقع الالكتروني من خلال إستمارة التسجيل الإلكترونية وأيضاً للراغبين في حضور المعرض التسجيل، ولمعلومات أكثر يمكنكم زيارة الموقع الالكتروني : http://www.abhaexpo.com