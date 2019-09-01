احدث الأخبار

إيران تساوم الحليف الأوروبي مجددا.. “إن نجحتم تراجعنا”
أبرز المواد
 بريطانيا تدرس إرسال طائرات مسيرة لتأمين الملاحة في الخليج
أبرز المواد
 مؤسسة إخاء لرعاية الأيتام تطلق صندوق الانماء الوقفي لرعاية الايتام بالتعاون مع شركة الإنماء للاستثمار
منطقة الرياض
 إشعاعات الهاتف الذكي لا تسبب مشكلات صحية
أبرز المواد
 مشروع البحر الأحمر يعلن عن 120 منحة دراسية بالتعاون مع جامعة الأمير مقرن
أبرز المواد
 عبر مركز الملك سلمان .. أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي السعودي تغادر إلى الخرطوم
أبرز المواد
 صرف الكفالة الشهرية لشهر ذو الحجة للأسر المسجلة بجمعية البر بالعارضة
منطقة جازان
 غرفة أبها تواصل إستعداداتها لمعرض أبها للسيارات2019
منطقة عسير
 10.7 مليار دولار حجم سوق الأدوية في السعودية بحلول 2022
أبرز المواد
 مدير جامعة الملك خالد يصدر عددًا من قرارات التكليف
منطقة عسير
 االكلية التقنية ببلجرشي تستقبل 70 متدرباً للفصل التدريبي الأول
منطقة الباحة
 بلدية بريمان تقدم الورود لطلاب المدارس
منطقة مكة المكرمة
إيران تساوم الحليف الأوروبي مجددا.. “إن نجحتم تراجعنا”

إيران تساوم الحليف الأوروبي مجددا.. “إن نجحتم تراجعنا”

أبرز المواد
بريطانيا تدرس إرسال طائرات مسيرة لتأمين الملاحة في الخليج

بريطانيا تدرس إرسال طائرات مسيرة لتأمين الملاحة في الخليج

أبرز المواد
مؤسسة إخاء لرعاية الأيتام تطلق صندوق الانماء الوقفي لرعاية الايتام بالتعاون مع شركة الإنماء للاستثمار

مؤسسة إخاء لرعاية الأيتام تطلق صندوق الانماء الوقفي لرعاية الايتام بالتعاون مع شركة الإنماء للاستثمار

منطقة الرياض
إشعاعات الهاتف الذكي لا تسبب مشكلات صحية

إشعاعات الهاتف الذكي لا تسبب مشكلات صحية

أبرز المواد

صرف الكفالة الشهرية لشهر ذو الحجة للأسر المسجلة بجمعية البر بالعارضة

صرف الكفالة الشهرية لشهر ذو الحجة للأسر المسجلة بجمعية البر بالعارضة
http://almnatiq.net/?p=768861
العارضة - فضة عطيف

صرفت جمعية البر الخيرية بالعارضة بجازان مبلغ وقدره( 379582) ريال لعدد (602) أسرة وذلك لمشروع كفالة الأسر “السلة الغذائية” الشهرية لشهر ذو الحجة 1440هـ.

ويمثل هذا المشروع أحد أهم المشاريع التي تقدمها الجمعية للأسر المحتاجة والمتعففة في محافظة العارضة نظراً لظروف هذه الأسر الصعبة, وإيماناً منها لما ذلك من أثر إيجابي على الأسر في سد الاحتياجات الأساسية من مواد غذائية واستهلاكية.

يأتي هذا المشروع ضمن عدة مشاريع تقدمها الجمعية لمستفيديها في محافظة العارضة والمراكز التابعة لها, والذي يستهدف الأسر اليتيمة والفقيرة معدمة الدخل والعاجزين طبياً والأرامل والمطلقات.

وإذ تشكر الجمعية كافة الداعمين لهذا لمشروع من مؤسسات وأفراد سائلين الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.

روابط ذات صلة

محافظ أحد المسارحة يزور مدرسة السر في أول أيام العام الدراسي

محافظ أحد المسارحة يزور مدرسة السر في أول أيام العام الدراسي
تعليم جازان : تطبيق نظام الدوام الكامل في جميع مدارس الحد الجنوبي

تعليم جازان : تطبيق نظام الدوام الكامل في جميع مدارس الحد الجنوبي
محافظ صبيا يترأس اجتماع المجلس المحلي ويناقش تنفيذ الخدمات التنموية بالمحافظة

محافظ صبيا يترأس اجتماع المجلس المحلي ويناقش تنفيذ الخدمات التنموية بالمحافظة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*