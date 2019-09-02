احدث الأخبار

إشعاعات الهاتف الذكي لا تسبب مشكلات صحية
أبرز المواد
 مشروع البحر الأحمر يعلن عن 120 منحة دراسية بالتعاون مع جامعة الأمير مقرن
أبرز المواد
 عبر مركز الملك سلمان .. أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي السعودي تغادر إلى الخرطوم
أبرز المواد
 صرف الكفالة الشهرية لشهر ذو الحجة للأسر المسجلة بجمعية البر بالعارضة
منطقة جازان
 غرفة أبها تواصل إستعداداتها لمعرض أبها للسيارات2019
منطقة عسير
 10.7 مليار دولار حجم سوق الأدوية في السعودية بحلول 2022
أبرز المواد
 مدير جامعة الملك خالد يصدر عددًا من قرارات التكليف
منطقة عسير
 االكلية التقنية ببلجرشي تستقبل 70 متدرباً للفصل التدريبي الأول
منطقة الباحة
 بلدية بريمان تقدم الورود لطلاب المدارس
منطقة مكة المكرمة
 7 سنوات سجن و 700 ألف غرامة للموظف الذي يعطِّل تنفيذ الأحكام ضد الوزارات
أبرز المواد
 دراسة تكشف العلاقة بين الزواج والسكتة الدماغية
أبرز المواد
 لحماية الملاحة البحرية.. بريطانيا تبحث إرسال “درونز” للخليج
أبرز المواد
إشعاعات الهاتف الذكي لا تسبب مشكلات صحية

إشعاعات الهاتف الذكي لا تسبب مشكلات صحية

أبرز المواد
مشروع البحر الأحمر يعلن عن 120 منحة دراسية بالتعاون مع جامعة الأمير مقرن

مشروع البحر الأحمر يعلن عن 120 منحة دراسية بالتعاون مع جامعة الأمير مقرن

أبرز المواد
عبر مركز الملك سلمان .. أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي السعودي تغادر إلى الخرطوم

عبر مركز الملك سلمان .. أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي السعودي تغادر إلى الخرطوم

أبرز المواد
صرف الكفالة الشهرية لشهر ذو الحجة للأسر المسجلة بجمعية البر بالعارضة

صرف الكفالة الشهرية لشهر ذو الحجة للأسر المسجلة بجمعية البر بالعارضة

منطقة جازان

إشعاعات الهاتف الذكي لا تسبب مشكلات صحية

إشعاعات الهاتف الذكي لا تسبب مشكلات صحية
http://almnatiq.net/?p=768868
المناطق - وكالات

تجددت المخاوف من التأثيرات الصحية السلبية لإشعاعات الهواتف الذكية، مع بدء طرح تكنولوجيا الجيل الخامس لشبكات الاتصالات في مختلف أنحاء العالم. وقد أثار تقرير حديث المزيد من المخاوف، بعد أن أشار إلى أن بعض الهواتف يمكن أن تسرب إشعاعات أكثر من المتوقع. وامتلأت أقسام التعليقات في مواقع التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«يوتيوب» بالأشخاص الذين أعلنوا عن مخاوفهم من أشعة ترددات لاسلكية تستخدمها شبكات الاتصالات.

وذكر موقع «سي نت. كوم» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، أنه رغم أن الأدلة العلمية تؤكد أنه لا يوجد سبب قوي للقلق، فإن الكثيرين يعتقدون أن أشعة الترددات اللاسلكية يمكن أن تكون ضارة بهم، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف الموقع أن هناك كمية كبيرة من البيانات العلمية بشأن هذه القضية، وهو ما يجعل الأمر معقداً للغاية، سواء بالنسبة للمستهلكين أو لخبراء الصحة، مشيراً إلى دراسة نشرتها «مجلة نيوزيلندا الطبية»، تشير إلى أن المسألة معقدة بالفعل، لكنها تشير إلى أن الحديث عن التأثيرات الضارة لأشعة الهواتف الذكية لا يظهر إلا في الدراسات العلمية منخفضة القيمة. وحسب «مارك إيلوود» الأستاذ في «جامعة أوكلاند» والمسؤول الأول عن الدراسة، فإن وزارة الصحة النيوزيلندية طلبت دراسة مستقلة وموضوعية عن الموضوع بعد دراسة نشرتها المجلة الطبية عن التأثيرات الطبية.

وأشارت الدراسة الأخيرة إلى أن العلماء يدرسون تأثيرات أشعة الموجات اللاسلكية على الجسم البشري، منذ عقود، وظهر أن التأثير البيولوجي الرئيسي لهذه الموجات كان مجرد ارتفاع في درجة حرارة أنسجة الجسم. كما أكدت الدراسة أن هذه الموجات غير «مؤينة»، وبالتالي فإنها لا تحمل أي طاقة يمكن أن تضر بالحامض النووي للمستخدمين.

روابط ذات صلة

مشروع البحر الأحمر يعلن عن 120 منحة دراسية بالتعاون مع جامعة الأمير مقرن

مشروع البحر الأحمر يعلن عن 120 منحة دراسية بالتعاون مع جامعة الأمير مقرن
عبر مركز الملك سلمان .. أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي السعودي تغادر إلى الخرطوم

عبر مركز الملك سلمان .. أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي السعودي تغادر إلى الخرطوم
10.7 مليار دولار حجم سوق الأدوية في السعودية بحلول 2022

10.7 مليار دولار حجم سوق الأدوية في السعودية بحلول 2022

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*