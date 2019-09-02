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مؤسسة إخاء لرعاية الأيتام تطلق صندوق الانماء الوقفي لرعاية الايتام بالتعاون مع شركة الإنماء للاستثمار

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مؤسسة إخاء لرعاية الأيتام تطلق صندوق الانماء الوقفي لرعاية الايتام بالتعاون مع شركة الإنماء للاستثمار

مؤسسة إخاء لرعاية الأيتام تطلق صندوق الانماء الوقفي لرعاية الايتام بالتعاون مع شركة الإنماء للاستثمار
http://almnatiq.net/?p=768871
المناطق - الرياض

أطلقت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام إخاءصندوق الانماء الوقفي لرعاية الايتام بالشراكة مع شركة الإنماء للاستثمار، وهو عبارة عن صندوق استثماري وقفي مفتوح ومطروح طرحا عاما توقف وحداته لصالح إخاءومرخص له من قبل هيئة السوق المالية، والهيئة العامة للأوقاف.

وأوضح أ. عبد الله الصقهان الرئيس التنفيذي لمؤسسة إخاء لرعاية الأيتام، أن الصندوق الوقفي يهدف إلى دعم الأيتام ذوي الظروف الخاصة، ويقدم لهم مختلف أوجه الرعاية والخدمات الشاملة، كالسكن والتعليم والدعم وريادة الأعمال والخدمات القانونية وخدمات الدمج الاجتماعي، إضافة إلى خدمات التوظيف وتأهيل وتدريب المستفيدين، والدعم الأسري والنفسي.

وأشار الصقهان إن مؤسسة إخاء تسعى من خلال صندوق الانماء الوقفي لرعاية الايتام إلى تعزيز الدور التنموي للأوقاف الخاصة عبر الأصول الموقوفة للصندوق واستثمارها بما يحقق مبدأ التكافل الاجتماعي وتغطية مصارف الوقف والأصل الموقوف.

موضحا أن الأوقاف تعتبر رافدا مهما من روافد التنمية الاجتماعية لتلبية الاحتياجات العامة للمجتمع، مشيرا أن الفترة الحالية شهدت تطورا كبيرا في حجم الأوقاف وتأثيرها إيجاباً في المجتمع.

وأردف الصقهان أن مؤسسة إخاء لرعاية الأيتام اعتمدت خطتها الاستراتيجية التي تتوافق مع الرؤية الوطنية الطموحة للمملكة 2030، التي أكدت على المشاركة في التنمية الاجتماعية المستدامة، من خلال تطوير قدرات إخاء للاستدامة المالية والتميز في إدارة رأس المال المؤسسي، وتقديم برامج تنموية للأيتام تسهم في نقل المستفيدين من الرعوية إلى التنموية والمنتجة، وجعل اليتيم مندمجا اجتماعيا، نافعا لنفسه ومنتجا في مجتمعه، وعنصراً فاعلاً في النهضة التي تشهدها المملكة في كافة المجالات.

و بين الصقهان أن بمقدورالأفراد والمؤسسات  دعم صندوق الانماء الوقفي لرعاية الايتام بالتبرع عن طريق متجر إخاء الإلكتروني www.ekhaa.org.sa  أو التبرع مباشرة عن طريق الحساب البنكي في مصرف الإنماء (SA0205000068219999000001) بأي مبلغ متاح.

من جانبه أفاد أ. مازن فواز بغدادي الرئيس التنفيذي المكلف لشركة الإنماء للاستثمار، بأن الهدف الاستثماري لصندوق الانماء الوقفي لرعاية الايتام هو المحافظة على عين الوقف وتنميته على المدى الطويل، من خلال الاستثمار في أصول متعددة وفق استراتيجية استثمارية متحفظة تتناسب مع صيغة الوقف ومصارفه المحددة مسبقا من قبل الواقفين.

وقال: سنعمل على استثمار أصول الصندوق لتحقيق نمو في رأس المال الموقوف وتوزيع نسبة من العوائد بشكل سنوي ومستمر على مصارف الوقف المحددة للصندوق.

مبينا أن آلية عمل الصندوق تتضمن وجود فريق عمل مكون من مدير للصندوق ومجلس إدارة ولجنة شرعية وأخرى تنفيذية وجهات تشريعية وتنظيمية ومراجع الحسابات وأمين الحفظ ومقيمون معتمدون.

وذكر بغدادي أن من مميزات الصناديق الاستثمارية الوقفية تهيئة الفرص للجمهور في المشاركة والرقابة والحوكمة والشفافية والإفصاح والإدارة المحترفة والمتخصصة، وكذلك تنوع الاستثمار وإدارة سجلات الموقوفين، إضافة إلى تنمية إسهام القطاع غير الربحي في المملكة، بما يحقق تطلعات الرؤية الوطنية للمملكة 2030.

لافتاً أن بإمكان جميع المواطنين أفرادا ومؤسسات الاشتراك بالصندوق الانماء الوقفي لرعاية الايتام ” عبر الموقع الإلكتروني للشركة www.alinmainvestment.com أو زيارة أي فرع من فروع شركة الإنماء للاستثمار، علما بأن الحد الأدنى للاشتراك هو ألف ريال سعودي.

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