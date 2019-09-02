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بريطانيا تدرس إرسال طائرات مسيرة لتأمين الملاحة في الخليج

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بريطانيا تدرس إرسال طائرات مسيرة لتأمين الملاحة في الخليج

بريطانيا تدرس إرسال طائرات مسيرة لتأمين الملاحة في الخليج
http://almnatiq.net/?p=768874
المناطق - وكالات

ذكرت قناة «سكاي نيوز» اليوم (الاثنين)، أن بريطانيا تدرس إرسال طائرات مسيرة للخليج في ظل حالة التوتر مع إيران.

ولدى سلاح الجو الملكي البريطاني عدد من طائرات «ريبر» المسيرة متمركزة في الكويت للقيام بعمليات في أجواء العراق وسوريا.

وقالت القناة إنه يمكن تكليف هذه الطائرات بمهام أخرى إذا جرى اتخاذ قرار بنشر طائرات مسيرة في الخليج.

وأفادت القناة في تقريرها بأن الطائرات المسيرة ستساعد في عمليات الاستطلاع مع استمرار السفن الحربية البريطانية في مرافقة الناقلات التي ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز.

ودعت بريطانيا يوم الجمعة إلى دعم واسع للتصدي لتهديدات الشحن في الخليج بعدما احتجزت إيران ناقلة ترفع العلم البريطاني في المضيق في يوليو (تموز)، ما زاد من التوترات بين طهران ولندن.

وأرسلت بريطانيا في يوليو المدمرة «دنكان» لتصاحب الفرقاطة «إم إس إتش مونتروز» في الخليج لضمان الحفاظ على وجود أمني متواصل لدعم حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي، بعدما دعت الولايات المتحدة وبريطانيا إلى تشكيل تحالف بحري لتأمين الملاحة في مضيق هرمز.

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