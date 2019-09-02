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في مبادرة تفاعل معها فاعلي الخير.. تطبيق وصال ينجح في إرشاد باحثي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى الأسر المتعففة

في مبادرة تفاعل معها فاعلي الخير.. تطبيق وصال ينجح في إرشاد باحثي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى الأسر المتعففة
http://almnatiq.net/?p=768883
المناطق - الرياض

سجَّل تطبيق “وصال” نجاحاً في إرشاد الباحثين الاجتماعيين لوزارة العمل والتنمية، ووصولهم إلى العديد من الأسر المحتاجة المتعففة، وضمها إلى برامج الضمان الاجتماعي، لسد احتياجاتها وفكِّ كربتها.

وأطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تطبيق “وصال” على الأجهزة الذكية في مبادرة منها، لحث فاعلي الخير على تسجيل بيانات المحتاجين والمتعففين وإرسالها إلى الوزارة عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني، حيث تتأكد الوزارة من صحة المعلومات، ويتم بعدها توجيه الدعوة لمن تنطبق عليهم ضوابط الانضمام للضمان الاجتماعي

ويهدف ” وصال ” إلى تسهيل الوصول للمحتاجين في جميع أنحاء المملكة، إضافة إلى تنمية حس المسؤولية المجتمعية لدى أفراد المجتمع ، والقضاء على الممارسات الخاطئة، مثل نشر بيانات المحتاجين أو تصويرهم في برامج التواصل الاجتماعي.

وسهّلت الوزارة لفاعلي الخير طريقة استخدام التطبيق بخطوات ميسرة ، تبدأ بتسجيل فاعل الخير بياناته الشخصية عبر الرابط
www.mlsd.gov.sa/ar/query/wesal
ثم تسجيل بيانات المتعفف مع كتابة شرح مبسط عن حالته وظروفه، ثم رفع البيانات للوزارة ليقوم فريق مختص بدراسة الحالة وتحديد مدى احتياج المتعفف وإكمال بقية الإجراءات.

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