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خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس إدارة مسلمي القوقاز

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خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس إدارة مسلمي القوقاز

خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس إدارة مسلمي القوقاز
http://almnatiq.net/?p=768889
المناطق - واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم، رئيس إدارة مسلمي القوقاز الدكتور شكر الله باشازاده.
ونقل رئيس إدارة مسلمي القوقاز، في بداية الاستقبال لخادم الحرمين الشريفين تحيات فخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، فيما حمّله الملك المفدى تحياته لفخامته.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه التعاون بما يخدم الإسلام والمسلمين، وأهمية تعزيز تعاليم الإسلام السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ومعالي عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبد العزيز السالم.
كما حضره، نائب رئيس إدارة مسلمي القوقاز سلمان موسى، وعضو البرلمان الأذربيجاني جوانشير باشازاده.

 

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