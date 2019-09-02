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بلدية البدع تدعم منظومة البني التحتية ومسطحات خضراء في منتزه الأمير فهد بن سلطان

بلدية البدع تدعم منظومة البني التحتية ومسطحات خضراء في منتزه الأمير فهد بن سلطان

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بلدية البدع تدعم منظومة البني التحتية ومسطحات خضراء في منتزه الأمير فهد بن سلطان

بلدية البدع تدعم منظومة البني التحتية ومسطحات خضراء في منتزه الأمير فهد بن سلطان
http://almnatiq.net/?p=768900
تبوك - علي العميري
وضعت بلدية محافظة البدع خطة منهجية في إعادة ترميم وعمل مسطحات خضراء إلى تنويع مصادر الترفيه للأطفال وإيجاد متنفسات طبيعية حضارية في منتزه الأمير فهد بن سلطان، تساهم في تحقيق الاهداف السياحية للمحافظة لتكن بيئة جاذبة للسياح.
وقال رئيس بلدية البدع سعيد السعيد في تصريح خاص لـ “لجوال منطقة تبوك”، أن بلدية البدع تسعى الى تهيئة بيئة ملائمة للسكان وزوار البدع خلال العطل وغيرها عن طريق توفير المسطحات الخضراء المفتوحة وتفعيل الأنشطة المجتمعية فيها، والتي ستؤدي الى رفع مستوى الراحة والمتعة للمقيمين والزوار على حد سواء، وذلك توافقا مع المدن العصرية التي تحرص على توفير المتنزهات للسكان بداخل المناطق السكنية، لتسمح للناس بالترجل من والى المتنزه بدلا من استخدام المركبات التي تلوث البيئة.
وعن دور البلدية في الشراكة مع المجتمع في هذا الجانب اكد السعيد أن التعاون مع القطاع الخاص والمدارس والجمعيات ولجان التنمية وغيرها في مجال نشر الوعي البيئي ونشر ثقافة الحفاظ على الممتلكات العامة كبير ومتواصل، وقد كان خلال الفترة الماضية بعض المشاركات مع مجموعة من المدارس والجمعيات.

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