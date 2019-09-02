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أمير تبوك يستقبل مدير الجمعية السعودية للتربية الخاصة في تبوك “جستر” ويتسلم عضويتها الفخرية

أمير تبوك يستقبل مدير الجمعية السعودية للتربية الخاصة في تبوك “جستر” ويتسلم عضويتها الفخرية
http://almnatiq.net/?p=768923
المناطق - تبوك
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم في مكتبه بالإمارة، المدير التنفيذي للجمعية السعودية للتربية الخاصة ” جستر ” بمنطقة تبوك شاهر مفلح البلوي وفريق جستر تبوك .
و رحب سموه بهم ، مستمعاً إلى شرحاً مفصلاً من قبل المدير التنفيذي لفرع الجمعية عن الجمعية وأهدافها وأعمالها والفئات المستهدفة والدور الذي تقوم به في خدمة أبناء المنطقة من ذوي الإعاقة.
ثم قدم المدير التنفيذي  لسمو أمير منطقة تبوك العضوية الفخرية للجمعية مؤكداً سموه على أهمية العمل الإنساني والخيري في المنطقة، والدور الذي تقوم به الجمعية في خدمة هذه الفئة الغالية على الجميع منوها سموه بالدعم الكبير الذي تلقاه هذه الجمعيات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد حفظهم الله وشكر سمو امير المنطقة اعضاء الجمعية على مايقدمونه من اعمال وخدمات لفئة غالية على الجميع متمنيا سموه التوفيق والنجاح للجمعية وأعضائها لخدمة المستفيدين منها , وقدّم البلوي شكره لسموه على قبول العضوية الذي يعبر عن دعم ومساندة سموه لهذه الجمعية التي تقدم خدماتها العلمية والبحثية والتوعية والتثقيفية لجميع ذوي الإعاقة في المملكة .

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