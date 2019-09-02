أمين الشرقية: تنفيذ مشروع تحويل مدن حاضرة الدمام صديقة لذوي الإعاقة قبل ٢٠٢٠

كشف معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ مشروع تحويل مدن حاضرة الدمام لتصبح صديقة لذوي الإعاقة قبل عام ٢٠٢٠، فيما أكد أن الأمانة عازمة في تنفيذ خطتها لتكون محافظة الخبر ضمن أفضل ١٠٠ مدينة عالمية .

وأشار معاليه في تصريح صحافي: أن الأمانة قامت خلال الفترة الماضية بإعداد دارسة متكاملة لإعداد الدراسات والتصاميم والأدلة الهندسية لتطبيق معايير الوصول الشامل بمدن حاضرة الدمام لتصبح مدنا صديقة لذوي الإعاقة وكبار السن بهدف تمكينهم من المشاركة بشكل كامل في المجتمع، وباستقلالية تامة من خلال الوصول اعتماداً على أنفسهم إلى كافة الأماكن والأنشطة بشكل يسير يكفل المساواة مع الأسوياء من المجتمع، ويعمل على تذليل العقبات التي تقيدهم وتحد من إنتاجيتهم واستقلالهم في المجتمع تنفيذا للتوجيهات التي تنص على وجوب تأمين حركة تنقل سهلة للمعاقين وكبار السن، وذلك من خلال الاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بذوي الإعاقة الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، لافتاً إلى أنه سيتم الانتهاء منها قبل ٢٠٢٠.

وأضاف أنه يتم حاليا عمل ممرات للمشاة ومجاورات سكنية و ستكون جاهزة خلال الثلاث السنوات القادمة لخدمة المواطن والمقيم ضمن برنامج أنسنة المدن وجعلها مريحة أكثر للمواطن لتعزيز الانتماء والوطنية.

وذكر أن الأمانة تعمل على تطوير الواجهات البحرية والمدن الساحلية والتي تعتبر جزء من المشاريع التنموية الخدمية التي تخدم المواطن والمقيم، مشيرا إلى أن الأمانة تسعى لتجهيز واجهات بحرية بمواصفات عالمية لتنافس المدن الساحلية العالمية، وهو هدف لدينا في الأمانة، حيث نستهدف تطوير وتعزيز السياحة الداخلية عبر تنفيد مشاريع تنموية سياحية تخدم الزائر والسائح، وهذه المشاريع تأتي من مسؤولية الأمانة الاجتماعية وبالشراكة مع الجهات الأخرى.

وشدد المهندس فهد الجبير على أن الشواطئ البحرية عامل جذب سياحي مهم، وهو ما عملت عليه الأمانة من خلال قيام وكالة التعمير والمشاريع ووكالة الاستثمار بالأمانة في المساهمة في عملية الجذب السياحي، عبر تنفيذ متطلبات السائح من خلال تجهيز الشواطئ والواجهات البحرية، و تنفيد حزمة من المشاريع الكبيرة في الواجهات البحرية في الدمام والخبر ورأس تنورة والقطيف والجبيل والخفجي.

وكشف الجبير بأن أمانة الشرقية قامت مؤخرا بوضع اشتراطات خاصة للمستثمرين الذين يرغبون بإقامة مشاريع سياحية استثمارية على الواجهات البحرية مثل المطاعم، إذ تم اشتراط أن تكون نسبة المباني التي ستقام ٥٪ فقط، وبقية المساحة تكون عبارة عن خدمات وهو ما يبحث عنه السائحين ومرتادي هذه الأماكن.

وأكد على أن الأمانة قامت بعمل مهرجانات ومشاريع سياحية بقصد تنشيط السياحة الداخلية من خلال إقامة مهرجانات بالشراكة مع العديد من الجهات مثل: مهرجان سفاري بقيق، مهرجان النعيرية ومهرجان الخفجي، فيما قامت أمانة الشرقية بتخصيص أرض بمساحة 6 مليون متر مربع لإقامة متنزه بري “مؤقت”، بهدف إقامة المخيمات، والتي تلقى رواجا كبيراً في موسم الشتاء والربيع من قبل المواطنين والمقيمين، حيث تم تجهيزها بشكل تقني عالي، ساهم بشكل كبير في تقديم خدمة أكثر من ٢٠٠٠ مخيم العام الماضي .

وفيما يتعلق باستعدادات الأمانة لليوم الوطني، أكد معاليه على أن الامانة بدأت مبكر في الاستعداد لهذا اليوم المجيد العزيز على نفوس الجميع، إذ تم توجيه كافة الوكالات و الإدارات والبلديات التابعة والمرتبطة بضرورة الاستعداد الجيد وتنفيذ عمل مميز بـ اليوم الوطني الـ ٨٩ للمملكة.

ووعد معاليه أهالي الشرقية وزوارها من الداخل والخارج بتنفيذ خدمات ومشاريع ترتقي بالمنطقة وتحقيق معدلات عالية، فيما كشف أنه يتم العمل حاليا على أن تكون محافظة الخبر ضمن أفضل ١٠٠ مدينة عالمية وذلك ضمن برنامج جودة الحياة ٢٠٢٠.