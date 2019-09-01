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محافظ ينبع يلتقي مدير شرطة ينبع المعين

محافظ ينبع يلتقي مدير شرطة ينبع المعين
http://almnatiq.net/?p=768933
المناطق - ينبع

ألتقى اليوم محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي بمكتبه بالمحافظة مدير شرطة ينبع المعين العميد عادل الرحيلي وفي بداية اللقاء رحب به المحافظ وهنأه على الثقة بتوليه مسئولية إدارة شرطة ينبع ونوه السحيمي بالدور الذي تضطلع به الأجهزة الأمنية في خدمة المواطن والمقيم راجيا له التوفيق والسداد   وقد أعرب العميد الرحيلي عن شكره وتقديره للمحافظ على التهنئة وحسن الاستقبال وعلى ما حظى به من توجيه لخدمة الصالح العام وقال أدعوا الله أن أوفق وزملائي لمواصلة العطاء لخدمة هذا الجهاز الأمني الهام

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