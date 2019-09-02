تحالف قطري تركي إيراني لإرباك الحدود السعودية عبر أخوان اليمن

المناطق - الرياض

كشفت مصادر يمنيه أن جماعة الاخوان في اليمين بدأت تنفيذ مخطط تموله قطر ويديره التحالف القطري الإيراني التركي في اليمن يستهدف إرباك المناطق الحدودية مع المملكة التي سبق تحريرها من المتمردين الحوثيين، وفقاً لصحيفة “العرب”.

ويأتي هذا التصعيد الممول من قطر في أعقاب فشل المشروع الإخواني الذي كان يستهدف السيطرة على محافظات اليمن الجنوبية، تحت غطاء الشرعية.

وأكدت المصادر اليمنيه وفقا لصحيفة العرب أن التحالف العربي رصد خلال الأيام الماضية اتصالات بين شيوخ قبائل وقادة ميدانيين من حزب الإصلاح في محافظة الجوف باتت تدعو علانية إلى ضرورة الذهاب لاتفاق ثنائي مع الحوثيين وتسليم المناطق المحررة للميليشيات لتهديد الحدود السعودية.

وكشفت المصادر عن سعي حزب الإصلاح لتفكيك جبهات محافظة صعدة الخمس، عبر مطالبات علنية من قيادات في الحزب لليمنيين المنخرطين في القتال بالانسحاب من مواقعهم والعودة إلى اليمن. ودعا القيادي في جماعة الإخوان، “حمود المخلافي” المقيم في مسقط، من أسماهم بأبناء إقليم الجند (محافظتي تعز وأب) إلى العودة فورا من جبهات صعدة والالتحاق بمعسكرات خاصة تموّلها الدوحة.

وكانت الناشطة الإخوانية اليمنية “توكل كرمان” قد جددت مطالبها في هذا السياق حيث أطلق مغردون يمنيون من حزب الإصلاح وسما باللغة التركية على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بطرد الإمارات من اليمن، وكشف الإخواني الكويتي “ناصر الدويلة” في تغريدة على تويتر عن ملامح المشروع الإخواني للتحالف المفترض في اليمن، وقال الدويلة “أطالب الرئيس هادي بإدخال تركيا وإعادة قطر إلى الدول الداعمة للشرعية وتكوين فريق آخر يدعم الشرعية من عدن يعزز سلطة الدولة اليمنية على كامل ترابها ويحسم المواقف المترددة ويحصر دور التحالف السعودي على مقاومة الحوثي وتكوين غرفة عمليات تركية قطرية عمانية كويتية في الجنوب وسينتهي التآمر”.

واعتبر مراقبون أن الحملة الإعلامية لحزب الإصلاح، والتحركات المشبوهة على الأرض بعد فشل خطة اجتياح عدن، وشق التحالف العربي من خلال الوقيعة بين السعودية والإمارات، أخرجت الأجندة الإخوانية في اليمن إلى العلن، وأظهرت حقيقة الارتهان الإخواني لقرارات الدوحة وأنقرة والتنظيم الدولي.