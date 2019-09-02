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أمير منطقة تبوك يستقبل أبناء الشيخ سداد الفاخري

أمير منطقة تبوك يستقبل أبناء الشيخ سداد الفاخري
http://almnatiq.net/?p=768943
المناطق - تبوك
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في الامارة  اليوم أبناء  الشيخ سداد بن محمود الفاخري – رحمه الله -أحد أعيان المنطقة يتقدمهم المهندس فؤاد بن سداد الفاخري.
وقدم المهندس فؤاد الفاخري وإخوانه  شكرهم وتقديرهم  لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-على مواساتهم وتعزيتهم في وفاة والدهم رحمه الله .
كما أعربوا عن شكرهم وتقديرهم  لسمو أمير منطقة تبوك على وقفته الصادقة تجاه الفقيد طيلة فتره مرضه حتى وافاه الأجل، ومواساته لهم سائلين المولى القدير أن يحفظ لهذه البلاد ولاة الأمر ويجزي سموه خير الجزاء. وقالوا ان هذا الوفاء لسمو امير منطقة تبوك لوالدهم في حياته وبعد وفاته ليس بغريب من ولاة الامر حفظهم  الله .

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