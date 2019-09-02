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3 ملايين مسافر يعبرون جسر الملك فهد خلال شهر أغسطس

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3 ملايين مسافر يعبرون جسر الملك فهد خلال شهر أغسطس

3 ملايين مسافر يعبرون جسر الملك فهد خلال شهر أغسطس
http://almnatiq.net/?p=768954
المناطق - واس

سجل جسر الملك فهد خلال شهر أغسطس الماضي من العام الجاري أعلى رقم عبور للمسافرين منذ افتتاحه بعدد 2,918,993 مسافرًا بمعدل يومي يزيد عن ٩٤ ألف مسافر يوميًّا بزيادة بلغت 4.4% عن نفس الفترة من العام الماضي، والتي شهدت عبور 2,796,287 مسافرا ناسخا الرقم الأعلى الذي تم تسجيله خلال الشهر الذي سبقه من نفس العام والبالغ 2,821,640 مسافرا وَفْق إحصائيات جوازات جسر الملك فهد السعودية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس عماد المحيسن، إن تصاعد أعداد المسافرين خلال هذا العام يأتي بالتوازي مع التحسن الكبير في أزمنة العبور نتيجة للجهود الكبيرة التي تبذلها جميع الإدارات العاملة في المملكتين، مضيفًا أن أوقات الذروة باتجاه البحرين أتت ما بين الساعة العاشرة صباحا إلى العاشرة مساء بمدة 23دقيقة وباتجاه السعودية ما بين الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 12 منتصف الليل بمدة 24 دقيقة.
وقدم المهندس المحيسن شكره وتقديره لجميع مسؤولي ومنسوبي ومنسوبات القطاعات العاملة بالجانبين ومنسوبي المؤسسة والجهات العاملة معها على ما يبذلونه من جهود ملموسة في خدمة للمسافرين وعلى مدار الساعة يوميًّا وَفْقًا للضوابط الأمنية والإجرائية بتوجيهات القيادتين بالمملكتين حفظهم الله.

 

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