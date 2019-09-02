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أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل وزير الإسكان

أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل وزير الإسكان
http://almnatiq.net/?p=768967
المناطق - جدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد الحقيل.
واستمع سمو الأمير خالد الفيصل خلال اللقاء إلى نبذة عن مشاريع وزارة الإسكان في المنطقة والمحافظات التابعة لها، والخطط المستقبلية فيما يخص الوحدات السكنية والأراضي المجانية والقروض العقارية.

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