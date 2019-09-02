أمير ⁧الباحة⁩ يرأس الاجتماع الدوري لمحافظي المحافظات ومديري الإدارات الخدمية بالمنطقة ويدشن مدارس الطفولة المبكرة البالغ عددها 32 مدرسة

المناطق _ الباحة

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة الاجتماع الدوري لمحافظي المحافظات ومدراء الإدارات الخدمية بالمنطقة.

وفي بداية الاجتماع رحب سموه بالحاضرين سائلا الله عز وجل الشكر والحمد على ما تحظى به بلادنا من أمن وأمان ونعم كثيرة بفضل الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الامين ( حفظهما الله )، وأشاد سموه بالأوامر الملكية الحكيمة التي جاءت لتواكب رؤية المملكة(2030) وبمواصلة البناء الشامل للتنمية والرفعة والإزدهار والتقدم للوطننا الغالي وأنها وضعت إنسان هذه البلاد أول اهتماماتها وحرصها لتحقيق الرقي لهذا الوطن وأبناءه .

كما نوه سموه إلى ان هذا الاجتماع متعلق بالجانب التنموي بالمنطقة.

مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالجوانب التنموية كلٌ فيما يخصه وعلى الادارات الخدمية بالمنطقة اتخاذ الاجراءات الخاصة بإنهاء كافة المشاريع التنموية وخاصة المتعثرة والمتوقفة والاهتمام أيضا باستحداث مشاريع تنموية جديدة تخدم المنطقة وكافة محافظاتها ومراكزها.

سائلا الله أن يكون العام الدراسي الجديد قد حظي بإنطلاقة جادة نحو الابداع والتميز لا بناءنا الطلاب متسلحين بمبادئ العزيمة والتقدم.

وأضاف سموه إلى ان منطقة الباحة تخطو خطوات متقدمه نحو مستقبل باهر شهده كل من زارها ومن يسكنها بفضل الله ثم بفضل القيادة الحكيمة من مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين.

وشدد سموه على صياغة المجهودات بشكل يهم المنطقة وساكنيها.

متطلعا سموه الى مزيدا من التعاون في كل ركن من أركان باحتنا الجميلة ولن تستقيم مشاريع المنطقة الا بمتابعة من مدير الإدارة شخصياً.

بعد ذلك ناقش سمو أمير الباحة والمجتمعون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المتعلقة بالجوانب التنموية بالمنطقة ومحافظتها.

صرح بذلك امين عام مجلس المنطقة علي بن ناصر بشيه.

من جهة ثانية دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم، مدارس الطفولة المبكرة البالغ عددها 32 مدرسة على مستوى المنطقة، وذلك بمقر ابتدائية فاطمة بنت الوليد بالحمدة.

وأقيم حفلٌ خطابي بهذه المناسبة بدئ بتلاوة آيات من القران الكريم, ثم ألقت قائدة مدرسة ابتدائية فاطمة بنت الوليد بالحمدة عزه بنت هادي الغامدي ، كلمة رحب فيها بسمو أمير منطقة الباحة ، مثمنة لسموه رعايته وتدشينه لمدارس الطفولة المبكرة بالمنطقة.

ونوهت بجهود تعليم الباحة في تنفيذ مشروع مراحل الطفولة المبكرة, مشيرة إلى أن هذه المبادرة خطوة نحو مستقبل مشرق ضمن رؤية المملكة 2030.

بعد ذلك دشن الأمير حسام بن سعود، عبر اللوح الإلكتروني مدارس الطفولة المبكرة في المنطقة.

إثر ذلك شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً ، عن مدارس الطفولة المبكرة في المنطقة وأبرز الاستعدادات التي نفذت خلال الأشهر الماضية, ثم ألقيت قصيدتين شعرية بهذه المناسبة نالت استحسان الحضور.

بعدها تجول سمو أمير الباحة في أقسام المدرسة والمعامل والفصول الدراسية ، مستمعاً لشرح مفصل من المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني, حول ما يقدم للطلاب والطالبات من برامج منوعة في مرحلة الطفولة المبكرة.

وأشاد الأمير حسام بن سعود بما لمسه من استعدادات وتجهيزات مميزة في المدرسة ومختلف مدارس المنطقة لبدء العام الدراسي الجديد ، مؤكداً أن ذلك جاء بفضل الله أولاً ثم بفضل ودعم واهتمام القيادة الرشيدة بقطاع التعليم بوصفها أولوية تنموية، وركيزة في تطوير المجتمع ومنافسة الدول المتقدمة.

وفي ختام التدشين تسلّم سموه هدية تذكارية من مدير عام التعليم بالمنطقة بهذه المناسبة.