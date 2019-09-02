احدث الأخبار

النيابة: تعاقب على إنتهاك خصوصية الأطفال أو المرأة داخل المؤسسات التعليمية جريمة كبيرة
أبرز المواد
 وزير خارجية إيران: مناورات روسية – إيرانية مشتركة في المحيط الهندي
أبرز المواد
 التحالف: تعاملنا مع 14 طائرة دون طيار حاولت استهداف مطار جازان ونجران
أبرز المواد
 سوريا : انفجارات عنيفة تهز مناطق سيطرة النظام بريف إدلب الجنوبي
أبرز المواد
 أمير ⁧الباحة⁩ يرأس الاجتماع الدوري لمحافظي المحافظات ومديري الإدارات الخدمية بالمنطقة ويدشن مدارس الطفولة المبكرة البالغ عددها 32 مدرسة
أبرز المواد
 193 ألف حكم إداري تختتم بها محاكم ديوان المظالم العام الهجري المنصرم 1440هـ
أبرز المواد
 أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل وزير الإسكان
أبرز المواد
 إدلب .. قوات النظام تخرق مجدداً اتفاق وقف إطلاق النار
أبرز المواد
 تأمين جهاز متطور لقياس وظائف الرئة في مستشفى الملك خالد بحفر الباطن
المنطقة الشرقية
 3 ملايين مسافر يعبرون جسر الملك فهد خلال شهر أغسطس
أبرز المواد
 خبراء ومختصون محليون وأجانب يشاركون في جلسات حوارية وأوراق عمل في ملتقى لقاءات جدة
منطقة مكة المكرمة
 خبراء ومسئولين حكوميين يشاركون في ملتقى «رواد الصناعة» بالجبيل منتصف سبتمبر الجاري
المنطقة الشرقية
النيابة: تعاقب على إنتهاك خصوصية الأطفال أو المرأة داخل المؤسسات التعليمية جريمة كبيرة

النيابة: تعاقب على إنتهاك خصوصية الأطفال أو المرأة داخل المؤسسات التعليمية جريمة كبيرة

أبرز المواد
وزير خارجية إيران: مناورات روسية – إيرانية مشتركة في المحيط الهندي

وزير خارجية إيران: مناورات روسية – إيرانية مشتركة في المحيط الهندي

أبرز المواد
التحالف: تعاملنا مع 14 طائرة دون طيار حاولت استهداف مطار جازان ونجران

التحالف: تعاملنا مع 14 طائرة دون طيار حاولت استهداف مطار جازان ونجران

أبرز المواد
سوريا : انفجارات عنيفة تهز مناطق سيطرة النظام بريف إدلب الجنوبي

سوريا : انفجارات عنيفة تهز مناطق سيطرة النظام بريف إدلب الجنوبي

أبرز المواد

النيابة: تعاقب على إنتهاك خصوصية الأطفال أو المرأة داخل المؤسسات التعليمية جريمة كبيرة

النيابة: تعاقب على إنتهاك خصوصية الأطفال أو المرأة داخل المؤسسات التعليمية جريمة كبيرة
http://almnatiq.net/?p=768988
المناطق _ الرياض

حذرت النيابة العامة من إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي

وأوضحت «النيابة» عبر حسابها في «تويتر» اليوم (الإثنين) أن ذلك يشمل الأطفال أو المرأة داخل المؤسسات التعليمية، مؤكدة أن ذلك موجب للمساءلة الجزائية في ضوء المادة الـ6 من نظام جرائم المعلوماتية ويُعد من الجرائم الكبيرة

وبينت أن العقوبة المترتبة على ذلك هي: السجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين

روابط ذات صلة

وزير خارجية إيران: مناورات روسية – إيرانية مشتركة في المحيط الهندي

وزير خارجية إيران: مناورات روسية – إيرانية مشتركة في المحيط الهندي
التحالف: تعاملنا مع 14 طائرة دون طيار حاولت استهداف مطار جازان ونجران

التحالف: تعاملنا مع 14 طائرة دون طيار حاولت استهداف مطار جازان ونجران
سوريا : انفجارات عنيفة تهز مناطق سيطرة النظام بريف إدلب الجنوبي

سوريا : انفجارات عنيفة تهز مناطق سيطرة النظام بريف إدلب الجنوبي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*