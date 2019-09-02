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نائب أمير الشرقية يلتقي مدير تعليم الشرقية

نائب أمير الشرقية يلتقي مدير تعليم الشرقية
http://almnatiq.net/?p=769001
الدمام _ عبدالله السعيدي
التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز –يحفظه الله- نائب  أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين) مدير عام تعليم المنطقة الشرقية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان.
واطلع سموه في بداية اللقاء على تقرير موجز عن انطلاقة العام الدراسي في المنطقة الشرقية، والإمكانات التي سخرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين –أيده الله- لقطاع التعليم، منوهاً سموه بالاهتمام والرعاية التي يحظى بها قطاع التعليم، مؤكداً أن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حريصان على الارتقاء بالتعليم والتقدم في كافة المؤشرات، والمنافسة على المستوى الإقليمي والدولي، والمشاركة الفاعلة في تجويد مخرجات التعليم.
وبين سموه أن المعلمين والمعلمات مسؤولون عن جيل المستقبل، وواجبهم أن يحرصوا على أداء الأمانة على أتم وجه، مؤكداً سموه أن الدولة هيأت كل الوسائل ليتمكن المعلم من أداء دوره المناط به.
من جهته عبر مدير عام تعليم الشرقية الدكتور ناصر الشلعان عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية، موضحاً أن التوجيهات الكريمة من سمو نائب أمير المنطقة الشرقية، وتأكيده على أن تكون العملية التعليمية في أعلى مستويات الأداء، هو شاهد على الاهتمام الذي يحظى به قطاع التعليم ومنسوبيه، مثمناً التوجيهات الكريمة والدعم غير المحدود الذي يحظى به منسوبو تعليم الشرقية.

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