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اليمن وألمانيا تبحثان دعم مشاريع السلطات المحلية والبرامج الإغاثية

اليمن وألمانيا تبحثان دعم مشاريع السلطات المحلية والبرامج الإغاثية
http://almnatiq.net/?p=769007
المناطق _ الرياض

بحث وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبدالرقيب فتح اليوم مع نائب السفير الألماني لدى اليمن يان كراوسر دعم مشاريع السلطات المحلية والبرامج الإغاثية ومشاريع دعم سبل العيش في اليمن.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” : إن اللقاء ناقش نتائج ورشة برلين التي عقدتها مؤسسة بيرجهوف الألمانية, حيثُ أكد الوزير فتح أهمية متابعة نتائجها، وكذلك تفعيل مشاريع دعم السلطات المحلية المقدم عن طريق المنظمات الألمانية في اليمن.
من جهته أكد نائب السفير الألماني لدى اليمن استمرار بلاده في دعم الحكومة والشعب اليمني في المجالات كافة، وحرص بلاده على استقرار الشعب اليمني ووحدته.

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