نائب أمير منطقة حائل يُستقبل رئيس شركة المطاحن ويطلع سموه على التقرير السنوي للمطاحن

المناطق _ حائل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام شركة المطاحن الثانية بالمنطقة منصور بن جارالله الجارالله الذي سلم سموه التقرير السنوي لشركة المطاحن الثانية لعامي 2017 – 2018 م.

ونوه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بالدور الذي تقوم به شركة المطاحن للأمن الغذائي الوطني, مثمناً جهود المسؤولين في الشركة.

من جهته قدم الجارالله عرضاً عن محتوى التقرير السنوي الذي اشتمل على معلومات واحصائيات شملت استلام مطاحن حائل 128 ألف طن عام 2017م وكمية 138 ألف طن عام 2018م كما تضمن التقرير مشاركات مطاحن حائل في الفعاليات والمناسبات الوطنية بالمنطقة.​