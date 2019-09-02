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سمو أمير الرياض يستقبل عدداً من قيادات جمعية ” إنسان “

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سمو أمير الرياض يستقبل عدداً من قيادات جمعية ” إنسان “

سمو أمير الرياض يستقبل عدداً من قيادات جمعية ” إنسان “
http://almnatiq.net/?p=769038
المناطق-فلاج الشعيفاني
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة “إنسان” في مكتبه بقصر الحكم اليوم, عضو مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة التنفيذية للجمعية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم ومدير عام الجمعية صالح بن عبدالله اليوسف .
واطلع سموه على أعمال الجمعية مؤخراً والأهداف المرصودة وأوضاع الأيتام العامة والخاصة, مؤكداً على الاهتمام بهذه الفئة الغالية, مشيراً إلى الفضل العظيم في رعايتها ودعمها والعمل عليها.

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