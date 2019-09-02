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محافظ بيش يدشن «9» مدارس لمرحلة الطفولة المبكرة بالمحافظة

محافظ بيش يدشن «9» مدارس لمرحلة الطفولة المبكرة بالمحافظة

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محافظ بيش يدشن «9» مدارس لمرحلة الطفولة المبكرة بالمحافظة

محافظ بيش يدشن «9» مدارس لمرحلة الطفولة المبكرة بالمحافظة
http://almnatiq.net/?p=769048
بيش _ فضة عطيف
دشن محافظ بيش حسن عبدالله أبوشرحة صباح اليوم الإثنين مدارس مرحلة الطفولة المبكرة بتعليم بيش والبالغ عددها (9) مدارس على مستوى المحافظة ، وذلك بمقر الروضة الثانية، بحضور مدير مكتب التعليم أحمد أبوطالب، ومساعد مدير مكتب التعليم للشؤون المدرسية إسماعيل جعفري ومشرف الشراكة المجتمعية موسى بحري ومشرف أمانة التعليم خالد دلاك.

وفور وصول المحافظ لمقر الروضة الثانية، قام بجولة على الفصول الدراسية واطلع على ما تحتويه من وسائل تعليمية حديثة وتجهيزات فنية التي كانت في كامل جاهزيتها مع بداية أول يوم في العام الدراسي الجديد.

وأعرب محافظ بيش عن شكره لقادة مكتب التعليم ببيش على جهودهم واهتمامهم بهذه المرحلة الهامة للطفولة المبكرة التي هي إحدى أولويات وزارة التعليم لتحقيق الرؤية الوطنية المدعومة من مبادرة التحول الوطني ، مشيداً بالعمل المنجز من الأقسام ذات العلاقة وباحترافية العمل القيادي والحس الوطني لدى القيادات التربوية بمكتب تعليم بيش.

من جانب آخر، قدم مدير مكتب التعليم ببيش أحمد أبوطالب شكره لمحافظ بيش على حضوره وتشريفه تدشين مشروع مدارس مرحلة الطفولة المبكرة.

وأوضح “أبوطالب” إنَّ تحويل هذه الروضات إلى مرحلة الطفولة المبكرة يعد خيارًا استراتيجيًّا لمواكبة الرؤى المستقبلية والتطلعات الكبيرة التي تسعى وزارة التعليم لتحقيقها لدعم برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، مما يساعد على تحقيق تطوير منظومة التعليم، وتحسين نواتج التعلم، إضافةً إلى تطوير رياض الأطفال ورفع نسبة التحاق الأطفال بها لتصل إلى المستويات العالمية، وردم الفجوة في التدريس بين مرحلة رياض الأطفال ومرحلة الصفوف الأولية، وزيادة تأنيث تدريس الصفوف الأولية، وتجويد التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، ورفع كفاءة استخدام المباني المدرسية، والاستفادة من الموارد المتاحة.

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